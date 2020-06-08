共融公園城鄉有差距 議員：海線家長得帶孩子到市區玩

台中市議會第3屆第3次定期會都發建設水利業務質詢中，民進黨議員王立任、張玉嬿向建設局反映，共融公園城鄉差距大，要求市府不分縣區市區，讓孩子身心健康，快樂成長。

王立任表示，近期市府推動「台中美樂地」共融公園計畫，的確是市民有感的政績，但建設局去年推動49座共融公園內，海線僅4座，佔全部8.1%。

有家長在臉書反映海線沒有共融公園，甚至為了要讓孩子體驗共融公園還得舟車勞頓跑到市區或外縣市，城鄉差距大。

王立任秀出4張照片，讓建設局長陳大田辨認何者是一般遊具，何者是共融遊具，結果陳局長有一半選錯。

王立任指出，建設局推動的共融公園主要重點包括移除老舊組合遊具、增設共融式鳥巢型鞦韆、設置磨石子溜滑梯、沙坑及輪椅盪鞦韆及無障礙坡道。但反觀海缐沙鹿區三鹿公園及梧棲區情人公園看起來與一般公園遊具差不多，共融遊具變成「恐龍遊具」難不成盧市長把海線民眾當二等公民嗎？

張玉嬿說，各直轄市兒童遊戲場規格全面提昇中，新北有些特色公園還吸引台中的媽媽帶孩子專程跑去玩，每到假日處處爆滿。市府應該讓台中的公園要有適齡、挑戰性、設施多、設計多元化等特色，讓更多孩子的需求能被重視。

王立任、張玉嬿議員要求建設局重新規劃改善沙鹿及梧棲丶太平共融公園，另外在今年的50座共融公園內爭取在海線、屯區多蓋幾座。

陳大田表示，未來計劃重點也會擺在縣區，縮短城鄉差距。