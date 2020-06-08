霧峰丁台社區花園使用國道高架下公用地 爭取合法化

台中霧峰區丁台社區發展協會利用國3和台74線快速道路交會的高架道路下方空間做為「社區花園」，卻因設置貨櫃、組合屋、遮雨棚和廁所等地上物，與國有公用財產無償認養使用不符，面臨須拆除窘境，今日經立委楊瓊瓔及前立委顏寬恒邀請交通部高速公路局等相關單位協調，決議由霧峰區公所簽訂維護管理契約，針對現有地上物辦理有償租用及補照。

楊瓊瓔和顏寬恒指出，丁台社區花園5年前在他及在地市議員爭取下，進行有休閒步道與環境美化的綠植栽等，成為丁台社區及鄰近民眾重要的活動與休憩空間。雖然環境綠美化相當漂亮，但美中不足之處在於霧峰區公所於興建當時未向高公局申請建造許可，須拆除窘境。

丁台社區發展協會總幹事施豐碧表示，丁台社區花園，除遍灑波斯菊、種植櫻花，區公所還協助鋪設步道，營造櫻花大道及廁所等設施。希望建物能夠保留，讓平常維護打掃志工有儲放工具、休息、躲雨、及上廁所地方。

霧峰區長陳宗祈說，針對廁所等地上物因前霧峰區公所未注意須辦理申請建造部分，區公所會負責盡速向高公局辦理補照，並自110年起正式編列預算，繳納給交通部國道高速公路局租用。