降低斃死豬損失 彰化養豬大縣132萬多頭豬隻保險

彰化縣養豬頭數74萬多頭，全台排名第三，彰化縣府輔導各鄉鎮農會力推家畜保險，108年度有超過8063頭乳牛投保，數量全國第一，另豬隻投保飼養死亡保險達132萬296頭，比去年增加了1萬6556頭數也奪冠，養豬戶指出，即便現代養豬技術成熟，難免碰上豬隻生病死亡，保險反倒有利潤。

彰化縣榮獲108年度全國家畜保險三冠王，分別是乳牛死亡保險加保頭數8063頭，獲得承保業務甲組第一名，豬隻死亡保險加保頭數132萬296頭，拿下承保成長業務甲組第一名，以及豬隻運翰死亡保險加保頭數29萬488頭，也獲承保業務甲組第一名，彰化縣長王惠日前在主管週報肯定農業處成果，勉勵同仁持續努力推廣彰化縣「健康豬」。

彰化縣府農業處說，畜牧業經營常受天災、疾病、市場供需及價格波動影響，承受風險，農委會推動豬隻死亡保險計畫多年，農民投保可分擔畜牧經營事業風險，也減少斃死豬非法流用，只要有牧場登記證以及化製合約書就可申辦。

彰化縣養豬協會理事長游進課說，目前因新冠肺炎疫情影響，美國歐洲豬肉出口少，加上夏季產量少，國內豬價持穩預計維持2到3個月，現代養豬戶雖技術純熟，也加強疫苗防制，但飼養過程難免有死亡風險，若加入家畜保險，豬隻死亡保險理賠大頭1200元，小豬600元，多少可補償養豬戶損失，最重要的是掌握斃死豬流向，避免遭非法流供食用，讓國產豬肉有保障。