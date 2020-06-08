快訊

包圍王浩宇服務處丟雞蛋 場面混亂「杏仁哥」遭警方帶走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／神蹟？台南鄭成功像每年去世日萬蜂請安

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南延平郡王祠內鄭成功像左腿處每年農曆5月都有蜂群聚集。記者修瑞瑩／攝影
台南延平郡王祠內鄭成功像左腿處每年農曆5月都有蜂群聚集。記者修瑞瑩／攝影

台南奉祠鄭成功的延平郡王祠內，今年蜂群又來了，而且今年特別的是蜂群還來了兩次，目前在鄭成功雕像的左小腿處飛繞不去，事實上這個現象已持續多年，每年固定鄭成功農曆5月8日去世當日前夕，蜜蜂都會聚集在雕像上，也讓地方嘖嘖稱奇，更有一說是過往的部將化為蜂群，前來向主帥請安。

文化局表示，主祀鄭成功的臺南市延平郡王祠正殿神龕，近日突見大批蜜蜂齊聚，密密麻麻的蜜蜂群停歇在鄭成功神像左腳。管理人員指出，這個現象其實見怪不怪，每年到這個時候，蜂群就會固定出現停留，少則兩、三天，多則一個星期，但只要時間一到，就又會集體消失，相當奇特。

這個被俗稱為「萬蜂請安」的現象已經有多年歷史，每年端午節前，就會有大批蜂群飛到延平王腳邊停歇，今年在5月中旬即有數千隻蜜蜂停歇在鄭成功神像左腳，大約半天後飛走，上周末又有蜜蜂停歇在鄭成功神像左腳，已持續3天，部分蜜蜂上下飛舞，但都圍繞在塑像旁，沒有太大騷動，蜂群也不會攻擊人，讓入廟內的人都覺得很特別。

文化局表示，許多神像為保護刻造主體的木材，都會上一層油蠟，其中蜂蠟正是用來保養神像的油蠟常見的素材之一，蜂群是否誤以其為築成蜂巢結構的蜂蠟，不得而知。附近居民則稱，農曆5月8日（今年國曆6月28日）是延平王去世的日子，這些蜜蜂是當年部將來向主帥請安，也為歷史故事增添神蹟。

文化局表示，蜂群到底來了多少年，似乎已不可考，而目前的雕像是雕塑大師楊英風在1961年的作品，而原本的雕像有13年的歷史，後來才換了楊英風的作品，當年還為了舊雕像沒有鬍鬚、新的有，引發討論，雕像的面容也有許多討論，應該是在新的雕像之後才有蜂群，但正確到底幾年並不清楚。

而之前在彰化縣永靖鄉也有傳出蜜蜂在鄭成功雕像築巢之事，2014年5月時，當地人發現鄭成功紀念館內的雕像底部被蜂群入侵築巢，有上萬隻密蜂聚集，為了保護雕像，後來還請人將蜂巢挖出，流出了許多香甜的蜂蜜。

台南延平郡王祠內鄭成功像左腿處每年農曆5月都有蜂群聚集。記者修瑞瑩／攝影
台南延平郡王祠內鄭成功像左腿處每年農曆5月都有蜂群聚集。記者修瑞瑩／攝影

鄭成功 蜜蜂 文化局

延伸閱讀

影／種族歧視示威延燒 英國奴隸商雕像遭拆壓頸

抗議種族歧視 英國示威者拆除17世紀奴隸商雕像

台中鐵砧山劍井午時水超搶手 今年開放網路預約限100名

【臺灣服飾誌】明鄭時期的陳永華穿什麼？

相關新聞

影／神蹟？台南鄭成功像每年去世日萬蜂請安

台南奉祠鄭成功的延平郡王祠內，今年蜂群又來了，而且今年特別的是蜂群還來了兩次，目前在鄭成功雕像的左小腿處飛繞不去，事實上...

影／大甲媽遶境已定公布進香行程 將請疫情中心當顧問

大甲媽遶境這周四晚上11點起駕，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天被問到是否有先和中央流行疫情指揮中心討論，鄭銘坤說，這次遶境，團...

越光米收穫兩樣情 早插秧成「空包彈」晚種反而大豐收

一種越光米，收穫兩樣情。彰化縣二林鎮越光米今年8成「空包彈」，申請天然災害補助，相鄰的埤頭鄉越光米卻大豐收；台中區農業改...

共融公園城鄉有差距 議員：海線家長得帶孩子到市區玩

台中市議會第3屆第3次定期會都發建設水利業務質詢中，民進黨議員王立任、張玉嬿向建設局反映，共融公園城鄉差距大，要求市府不...

降低斃死豬損失 彰化養豬大縣132萬多頭豬隻保險

彰化縣養豬頭數74萬多頭，全台排名第三，彰化縣府輔導各鄉鎮農會力推家畜保險，108年度有超過8063頭乳牛投保，數量全國...

疫情解封重啟遶境外縣市進香？台東關山天后宮還未決定

大甲鎮瀾宮今天宣布，今年因疫情延後的大甲媽遶境，本周四晚上遶境出發，9天8夜。同樣也因疫情，取消今年地方遶境祈福及外縣市...

弘光科大境外生紀錄大學生活 台灣防疫嚴密家人放心

弘光科技大學國際暨兩岸事務處舉辦「發現弘光」影片比賽，境外生透過影片把學校生活點滴、校園環境與美食，介紹給遠在海外的親友...

大甲媽祖遶境來了 王惠美：歡迎來彰化

中央流行疫情指揮中心宣布6月7日防疫大解封，大甲鎮瀾宮今天上午宣布，今年因疫情延後的大甲媽遶境，11日晚上遶境出發，對此...

大甲媽遶境防疫運動 醫師：參加者要比往年做更多準備

大甲媽祖預計本周四晚上起駕，展開9天8夜的媽祖遶境活動，光田綜合醫院擔任大甲媽遶境醫護團隊數十年，光田綜合醫院骨科部醫師...

大甲媽祖遶境11日出發 中市府：要做好防疫丶實名制

中央流行疫情指揮中心宣布6月7日防疫大解封， 可以辦千人遶境廟會。大甲鎮瀾宮今天上午宣布，今年因疫情延後的大甲媽遶境，1...

大甲媽遶境這周四晚上起駕 顏清標送媽祖到廟門口

中央流行疫情指揮中心昨剛宣布放疫解封， 千人遶境廟會可以辦，大甲鎮瀾宮今天宣布，今年因疫情延後的大甲媽遶境，這周四晚上遶...

黃麗玲帶領學生投入志工服務 胰臟癌辭世師生感傷

彰化縣達德商工主秘黃麗玲曾獲教育部杏壇芬芳獎、教育大愛獎等，帶領學生運用其職業技能投入志工服務，引領他們多元學習朝職業技...

熱門新聞

鎮瀾宮宣布大甲媽遶境 11日晚上起駕9天8夜

影／不找「阿中部長」來南投 縣長一席話讓議員狂讚

輸電線故障 永和大停電

罷韓確定 高市府工務部門3首長開始請假由副首長代理

疫情解封 大甲媽是否恢復遶境周一早宣布

事故不斷！新店輕軌瓦斯管線才補好 文山區又發生停電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。