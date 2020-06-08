影／神蹟？台南鄭成功像每年去世日萬蜂請安

台南奉祠鄭成功的延平郡王祠內，今年蜂群又來了，而且今年特別的是蜂群還來了兩次，目前在鄭成功雕像的左小腿處飛繞不去，事實上這個現象已持續多年，每年固定鄭成功農曆5月8日去世當日前夕，蜜蜂都會聚集在雕像上，也讓地方嘖嘖稱奇，更有一說是過往的部將化為蜂群，前來向主帥請安。

文化局表示，主祀鄭成功的臺南市延平郡王祠正殿神龕，近日突見大批蜜蜂齊聚，密密麻麻的蜜蜂群停歇在鄭成功神像左腳。管理人員指出，這個現象其實見怪不怪，每年到這個時候，蜂群就會固定出現停留，少則兩、三天，多則一個星期，但只要時間一到，就又會集體消失，相當奇特。

這個被俗稱為「萬蜂請安」的現象已經有多年歷史，每年端午節前，就會有大批蜂群飛到延平王腳邊停歇，今年在5月中旬即有數千隻蜜蜂停歇在鄭成功神像左腳，大約半天後飛走，上周末又有蜜蜂停歇在鄭成功神像左腳，已持續3天，部分蜜蜂上下飛舞，但都圍繞在塑像旁，沒有太大騷動，蜂群也不會攻擊人，讓入廟內的人都覺得很特別。

文化局表示，許多神像為保護刻造主體的木材，都會上一層油蠟，其中蜂蠟正是用來保養神像的油蠟常見的素材之一，蜂群是否誤以其為築成蜂巢結構的蜂蠟，不得而知。附近居民則稱，農曆5月8日（今年國曆6月28日）是延平王去世的日子，這些蜜蜂是當年部將來向主帥請安，也為歷史故事增添神蹟。

文化局表示，蜂群到底來了多少年，似乎已不可考，而目前的雕像是雕塑大師楊英風在1961年的作品，而原本的雕像有13年的歷史，後來才換了楊英風的作品，當年還為了舊雕像沒有鬍鬚、新的有，引發討論，雕像的面容也有許多討論，應該是在新的雕像之後才有蜂群，但正確到底幾年並不清楚。