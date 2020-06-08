弘光科大境外生紀錄大學生活 台灣防疫嚴密家人放心

弘光科技大學國際暨兩岸事務處舉辦「發現弘光」影片比賽，境外生透過影片把學校生活點滴、校園環境與美食，介紹給遠在海外的親友，同時報平安，印尼姐妹校Universitas Ahmad Dahlan兩名交換生，稱讚台灣和學校嚴格防疫措施，讓她們可安心就學，家鄉的同學非常羨慕；馬來西亞僑生影片則呈現參與社團的精彩大學生活，並感謝台灣的「零確診」，讓父母很放心。

弘光科大國際長田其虎表示，為了讓更多境外生了解學校，舉辦發現弘光影片比賽，透過境外生自己的視角，用自己的母語，把校園點滴介紹給遠在海外的親友，參賽學生用空拍機介紹校園，或以社團角度出發，甚至特別介紹學校知名美食大雞排，全球皆受到新冠肺炎疫情影響，台灣是少數能維持正常上課的國家，因而，有學生特別拍攝進出學校的嚴格防疫措施，讓海外家人看到影片後能夠放心。

餐旅管理系大三學生顏為建「用影片紀錄精彩的大學生活。」獲得首獎，來自馬來西亞的他說，原本高中念理工科，念完發覺對餐旅較有興趣才到台灣念書，參加社團讓他成長很多，由於沒有做菜拿刀基本功，請社團學長指導，曾經每天晚上10點半到凌晨兩點躲在教室練果雕，提升技術，也跟著同學參加環台義煮，到教養院煮菜、帶活動當志工。

印尼學生Ina Maryani和Dinar Nurul Arofah兩人趕在台灣封境前到弘光科大環境與安全衛生工程系當交換生一學期，他們都皆參加影片比賽，Ina Maryani的影片獲得貳獎。「台灣沒有停班停課，可以到學校念書很幸運！」Ina Maryani說，剛到台灣時印尼還沒有疫情發生，父母很擔心能否安全念書，沒想到現在台灣疫情趨緩，印尼反而嚴重，她不免擔心家人健康。