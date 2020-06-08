大甲媽祖遶境來了 王惠美：歡迎來彰化

中央流行疫情指揮中心宣布6月7日防疫大解封，大甲鎮瀾宮今天上午宣布，今年因疫情延後的大甲媽遶境，11日晚上遶境出發，對此彰化縣長王惠美表示，彰化縣歡迎大甲媽來彰化，也會提供必要協助，會循往例開放縣府中庭給信徒來休息。

王惠美說，台中大甲鎮瀾宮將於6月11日開始恢復舉辦9天8夜的媽祖遶境，縣府充分尊重，也會在遶境過程中給予必要的協助，會循往例開放縣府中庭給信徒來休息，希望整個媽祖遶境活動能夠平安順利。遶境過程也將遵循中央流行疫情指揮中心指引來辦理，確保人員的平安和健康。

彰化縣政府友善天后媽祖，尊重民間宗教習俗，照往例仍然開放縣府中庭讓香客休息，不過，採取總量管制，擬朝向300人為限，須量額溫、戴口罩才能入內。

大甲鎮瀾宮9天8夜的遶境按照以往行程，將於星期五中午經過大度橋進入彰化市，將由縣長王惠美接駕，凌晨進駐彰化市南瑤宮，南瑤宮管理人、彰化市長林世賢說，會開放駐駕，但需要嚴格執行防疫計畫，也規劃限制人數，希望鎮瀾宮確保信徒都能遵守中央建議的防疫規定。