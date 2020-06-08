大甲媽遶境防疫運動 醫師：參加者要比往年做更多準備

大甲媽祖預計本周四晚上起駕，展開9天8夜的媽祖遶境活動，光田綜合醫院擔任大甲媽遶境醫護團隊數十年，光田綜合醫院骨科部醫師嚴可倫指出，民眾在防疫期間減少許多出門活動的機會，如果將跟隨媽祖遶境，尤其是長時間的久走，建議民眾要比往年多做更多準備，同時更要隨時留意身體狀況，避免途中受傷不適，有感冒症狀或有身體不適的狀況，最好在家收看鎮瀾宮直播即可。

嚴可倫表示，一雙好走的鞋子是遶境必備的，能完整支撐雙腳的鞋子有利分擔減輕脊椎和雙腳的負荷，可添加舒適的鞋墊或是氣墊鞋增添緩衝、避震效果是不錯的選擇。

出門時，如果已經很久沒運動，可在走路時使用手杖（雨傘、拐杖），分散腰椎、髖骨和膝蓋負擔，另外多數民眾都會背背包放盥洗衣物等等，嚴可倫建議，往年已有信眾使用拖拉的行李箱或菜籃車，可學習採用，減少身上的荷重都有助於走路不受傷。

嚴可倫說，信徒如果已經決得疲累、雙腳痠痛、身體不適，切記不要硬撐，善用遶境接駁車休息，另外當腳、腰及身體痠痛或不便時，也要減少跪拜次數，雙手合十祈福即可，不僅有助個人健康，向媽祖祈求的誠心也不打折。

如果已罹患退化性關節炎的病友，一定要視個人體力跟隨遶境，並遵守醫囑預防性在出發前先吃藥，避免關節炎發作疼痛難耐。如果雙腳起水泡，務必尋求遶境隨行光田綜合醫院救護團隊協助處理治療包紮，不要輕易擠破導致感染。

信眾參與遶境活動要帶帶健保卡、備用藥品、防曬的帽子、太陽眼鏡等防曬用品，隨時補充水分且多攝取蔬果，避開中午大太陽時段行走，預防中暑。同時準備夜間保暖衣物、反光安全背心、手電筒等物品，有慢性疾病的病友務必準備好自己個人用藥，並遵循醫囑服藥。還有千萬別忘了防疫期間的口罩(記得要替換)、隨身消毒用品、自主健康管理每日量體溫、保持安全社交距離和勤洗手。