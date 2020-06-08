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影／大甲媽遶境已定公布進香行程 將請疫情中心當顧問
大甲媽遶境這周四晚上11點起駕，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天被問到是否有先和中央流行疫情指揮中心討論，鄭銘坤說，這次遶境，團隊維持800人內，也會請疫情中心人員當顧問協助防疫。
鄭銘坤今天早上說明大甲媽遶境起駕內容，他勸感冒信徒不要參加，團隊人員每天量體溫，參加人員會造冊，他們希望遶境過程，帶動4縣市平安和地方經濟發展。
鄭銘坤說，遶境活動配合防疫，會請疫情中心人員當顧問，和疫情中心溝通，也呼籲信徒，沿路少鑽轎底，摸轎，在路旁雙手合什拜，少放鞭炮，鮮花四果接媽祖就很有誠心。
鄭銘坤說，起駕當晚，廟內人數會管制，遶境過程也希望拉開距離，遶境起駕是晚上， 他建議信徒可當天早上走，先到彰化等媽祖。
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