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越光米收穫兩樣情 早插秧成「空包彈」晚種反而大豐收

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
台灣穀堡契作的彰化縣埤頭鄉越光米豐收。圖／台灣穀堡提供
台灣穀堡契作的彰化縣埤頭鄉越光米豐收。圖／台灣穀堡提供

一種越光米，收穫兩樣情。彰化縣二林鎮越光米今年8成「空包彈」，申請天然災害補助，相鄰的埤頭鄉越光米卻大豐收；台中區農業改良場推廣課長楊嘉凌今天表示，二林鎮越光米較早插秧，孕穗期遇到4月低溫，造成孕穗不良，埤頭鄉農民慢10天插秧，低溫過後才孕穗，因此不受損。

台灣穀堡與埤頭鄉農民契作越光米，不受低溫影響，反而大豐收，收穫量較去年增加約10％左右。二林和斗南鎮的越光米兩大產區嚴重歉收，埤頭鄕越光米卻豐收，埤頭鄉產銷班班長吳國銘認為，關鍵因素應該是在農藥裡加入鮮奶，增加水稻養分而豐收。

吳國銘說，於種植肥料多使用有機肥，少用了化學肥料。最關鍵的因素應該是，農藥噴灑時每公頃加入10公升的鮮奶，用少量的農葯就可誘殺病害蟲，又可增加稻穀的優質養份，有了健康的稻禾，當然能夠穩當豐收。

吳國銘又說，10多年前剛開始種植越光米，前三年幾乎年年血本無歸，許多班員放棄種植，他們7名年青班員為種植優質稻米的理想下堅持到底，皇天不負苦心人，近幾年來終於研究出種越光米的絕竅門，才能在今年特別異常氣候變化之下有如此優異表現。

台中農改場推廣課長楊嘉凌表示，大二林地區越光米大概在節氣雨水，也就是每年2月18日、19日插秧，4月中上旬孕穗，今年4月10日出現夜間低於攝氏15度的低溫，孕穗很不理想，空包彈比例從一成到八成，農民叫苦不迭，政府已同意給予天然災害補助。

楊嘉凌指出，埤頭鄉越光米今年插秧日期到2月29日到3月1日，比大二林地區晚了快10天，孕穗期避開4月10日低溫，總之，今年越光米越晚插秧的，越不受寒害影響，一切都是天氣因素造成。

彰化縣埤頭鄉越光米大豐收，農民喜出望外。圖／台灣穀堡提供
彰化縣埤頭鄉越光米大豐收，農民喜出望外。圖／台灣穀堡提供

低溫 農民

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