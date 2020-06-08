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大甲媽遶境這周四晚上起駕 顏清標送媽祖到廟門口
中央流行疫情指揮中心昨剛宣布放疫解封， 千人遶境廟會可以辦，大甲鎮瀾宮今天宣布，今年因疫情延後的大甲媽遶境，這周四晚上遶境出發，剛換肝手術順利回家休養的鎮瀾宮董事長顏清標，預計會送大甲媽到廟門口，起馬宴、祝壽大典預定取消，顏清標的子女前立委顏寬恒，台中市副議長與顏莉敏會代父遶境。
顏清標從2002年擔任鎮瀾宮董事長以來，17年來大甲媽祖遶境從未缺席 。
鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天表示，感謝中央疫情中心努力，防疫解封，昨天宣布大型活動不超過1000人可辦，鎮瀾宮董監事會昨晚向媽祖上香請示，媽祖應允，聖筊，決定6月11日晚上，這周四晚上11點起駕遶境，9天8夜。
鄭銘坤說，因疫情關係，大甲媽這次遶境，大轎周圍和團隊人員不超過800人，符合疫情中心要求，大型活動也取消，沒有千桌起駕宴，在新港奉天宮的祝壽大典， 改自行參拜。
鄭銘坤表示，很多信徒都希望百年媽祖遶境不要斷，他請信徒多看網路直播，廟方團隊人員每天戴口罩，量體溫，遶境隊伍盡量拉長，保持社交距離。
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