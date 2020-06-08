正港原鄉烤豬在南投 七彩吊橋開幕當天按讚免費吃

南投縣信義鄉雙龍瀑布園區七彩景觀吊橋原訂今年元旦開放營運，但因施工不及，延至4月1日，未料碰上新冠肺炎疫情攪局，考量防疫和部落居民意見，延後開園；隨疫情趨緩，縣府預計將在6月20日對外開放，待部落討論通過即開園。

南投縣長林明溱指出，疫情重創觀光，如今疫情趨緩，縣府將加速活躍縣內旅遊及各行業復甦，其中雙龍瀑布七彩吊橋未開放先轟動，受到全國遊客關注，因此規劃在在6月20日開放，盼藉由全新景點吸引國人遊憩，為南投縣帶來人潮。

縣府觀光處也說明，疫情趨緩後，雙龍部落居民也希望能盡速開園，刺激當地觀光經濟，因此規劃在端午連假前的6月20日開放，但因20日當天適逢端午連假補班日，且部落針對開園日也還在溝通，待有具體決議就能確定開園日期。

此外，疫情雖趨緩，部分社交防疫或旅遊限制仍未完全解禁，縣府則表示，疫情指揮中心雖規定戶外活動人數上限為500人，但考量雙龍園區屬戶外場域，旅遊動線又長，並非人群聚集在同一空間，因此將與指揮中心協調放寬入園人數。