黃麗玲帶領學生投入志工服務 胰臟癌辭世師生感傷

彰化縣達德商工主秘黃麗玲曾獲教育部杏壇芬芳獎、教育大愛獎等，帶領學生運用其職業技能投入志工服務，引領他們多元學習朝職業技能發展，被師生膩稱為「大媽」的她卻在5月26日因胰臟癌辭世，享年60歲，讓師生無限懷念。

達德商工校長許維純說，黃麗玲在德達商工從老師、圖書館主任、主秘一路陪伴孩子們，記得20幾年前主秘說想帶著學生一起從事志工服務，原來她從大學時期已有當志工的經驗，兩人討論把達德的技職教育融入志工服務，於是主秘帶著孩子們探視獨居老人、到安養中心服務，學生們從幫老人家修水電、剪頭髮、表演中，讓老人家得到溫暖，而學生也從學習付出中成長。

黃麗玲對於不愛念書、叛逆的學生循循善誘，更協助多位老師帶領學生拿下許多全國技職獎項，是達德商工學生多元發展幕後的推手之一，她也用心照顧弱勢學生，讓學生有更多機會發揮所長。

達德老師許世宗就是黃麗玲的學生，許世宗說，青春期時原本叛逆，愛飆車甚至打架，後來被拉去當了春暉社長改變他的人生，畢業後留在達德母校服務，一路跟著黃麗玲學習，後來再到大學進修，成為達德老師，今年更在黃麗玲鼓勵下，參加教育部創新教學競賽已進入前六強，由於一起帶學生從事志工服務，受到黃麗玲提攜與影響很深。

「她的人生是利他型的」許維純說，在教育圈服務，20幾年來有黃麗玲的陪伴，一起分享快樂與痛苦，覺得人生有這位夥伴格外感恩，而且兩人總是覺得投入教育工作只要有熱枕，那份年輕的心就不會消退，尤其看到很多孩子們在他們帶領下有了不同的精彩人生更覺得欣慰，雖然麗玲主秘在人生的道路上提前下車，但他們會繼續傳承下去她在教育圈的服務熱枕，照顧更多學生。

黃麗玲的告別式將於6月11日上午8時20分在社頭鄉朝興村水源路4號(朝興第六示範公墓景福廳) 舉行。