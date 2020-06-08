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北斗保甲所計畫道路開不了 反拆遷者堅持合法擁房地

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮中華路148巷弄道路狹窄，居民組成自救會要求加速開闢道路。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮中華路148巷弄道路狹窄，居民組成自救會要求加速開闢道路。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮中華路148巷寬約1.5公尺，巷弄內11戶有10戶組成自救會，自願捐出私有地，今天再度要求鎮公所拿出鐵腕拆除違建，開闢計畫道路以解決延宕9年的都市計畫；鎮公所表示，待自救會呈報相關文件，鎮公所依法行政。被指控為違建戶的雯雯體育用品社表示，目前建物和土地都是合法擁有的私有地，並未佔用公有地，更不會拆除搬走。

自救會成員今天聚集在巷內的一處已拆除的廢棄老屋空地，地主李姓鎮民表示，願意捐出這塊地作為開闢十字路口的用地。另有地主從台北回來，也表明願意捐出被畫設為都市計畫道路的土地，讓巷子變寬，消防車和救護車都可以進來，保障住戶安全。

自救會長黃謙祺說，中華路148巷位在中華路、宮後街、地政路、光復路之間，是中華路直通地政路的巷道，2011年文化局整建古蹟北斗保甲事務所，就作保甲事務所單元十字型計畫道路的調查計畫，將改造為生活巷弄營造區域，巷弄內96%住戶連署同意捐出私有地加速開闢計畫道路，因中華路148巷口的住戶不肯拆除，導致整個計畫受挫。

自救會總幹事蘇進財表示，為配合開闢計畫道路，他已簽同意書捐出私有地開路，目前搭鐵皮屋居住，不敢大興土木蓋房子，等道路開闢完成，他再蓋房子。

被指為佔用計畫道路土地的雯雯體育用品社，今天受訪時表示，她家在這裡數十年，政府從未徵收6米道路用地，況且北斗鎮有很多6米和8米的計畫道路也沒徵收；用品社的土地和建物都是合法私人財產，絕無佔用情形，有些人與建設公司講好，打算強拆民宅取得用地推建案，她家不同意也不可能拆除。

北斗鎮公所指出，經調閱地籍圖，開闢中華路時已徵收部分道路用地，待自救會呈報相關資料和寄給雯雯體育用品社的存證信函，鎮公所將依法行政，加速北斗鎮市區建設。

彰化縣北斗鎮中華路148巷李姓居民捐出這塊地，希望加速開闢計畫道路。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮中華路148巷李姓居民捐出這塊地，希望加速開闢計畫道路。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮中華路148巷弄道路居民組成自救會，要求加速開闢計畫道路。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮中華路148巷弄道路居民組成自救會，要求加速開闢計畫道路。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮中華路148巷自救會總幹事蘇進財住鐵皮屋，等待開闢計畫道路。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮中華路148巷自救會總幹事蘇進財住鐵皮屋，等待開闢計畫道路。記者簡慧珍／攝影

自救會 體育 違建

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