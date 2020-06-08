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解封了！笨港進香是否舉辦 南瑤宮：待請示媽祖
彰化南瑤宮庚子年二媽五笨港進香，原定國曆3月21日（農曆2月28日）起駕，進行7天6夜程徒步進香之旅，因考量到新冠肺炎疫情延期，如今中央流行疫情指揮中心宣布放疫解封， 大甲鎮瀾宮今天也宣布這周四展開9天8遶境，南瑤宮表示，這周將與十媽會總理會議開會討論，再評估是否在下半年舉辦。
南瑤宮笨港進香活動，7天6夜進香時程維持多年，彰化南瑤宮總幹事林源卿說，當初考量新冠肺炎疫情擴大，顧及信徒及香客安全，南瑤宮十媽會總理會議開會討論決議，向天上聖母擲筊請示庚子年二媽五笨港進香活動延期舉行。
如今疫情將解除，同樣需要徵詢大家意願，本周將召集今年進香大總理、值年媽祖會及其他會媽開會，遵循古例擇期置天台請示媽祖，因過去未曾在媽祖誕辰之後才辦，會依地方兩里里民及會媽取得共識，請示媽祖再辦理。
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