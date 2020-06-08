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影／不找「阿中部長」來南投 縣長一席話讓議員狂讚

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
衛福部長陳時中（右）近期挾高人氣趴趴走，行銷各地好物或美食小吃，被封為「最強業配王」。圖／本報資料照
衛福部長陳時中（右）近期挾高人氣趴趴走，行銷各地好物或美食小吃，被封為「最強業配王」。圖／本報資料照

衛福部長陳時中北中南趴趴走，挾高人氣行銷各地好物或美食小吃，被封為「最強業配王」，南投縣有議員質詢縣長林明溱「是否找陳來南投」，未料林回應，不用他來錦上添花，自己打好基礎較重要，贏得議員狂讚直呼「這就是她要聽的話」。

南投縣第19屆第3次定期會總質詢1日展開，疫後觀光經濟成質詢重點，期間議員唐曉棻質詢林明溱時提到，防疫新生活展開後，各縣市爭先邀請「阿中部長」這個「最強業配王」盼幫忙各方面推銷，詢問林是否有打算也找陳來南投助行銷。

對此，林明溱表示，新冠肺炎疫情造成經濟萎縮，各縣市想爭取曝光機會，因此邀請像「阿中部長」到他們縣市盼加強行銷，而南投縣，若部長要來也歡迎，但縣府不會刻意請他來，因為南投縣本身發展條件已足夠，就不用他來再錦上添花。

林強調，他覺得比找現在名氣響亮的部長來行銷，效果曇花一現就沒了，倒不如把為民服務、防疫、農業、經濟及觀光景點促銷等工作，盡量把產業和基礎給做好比較重要，像宣傳20日開幕的雙龍瀑布七彩景觀吊橋較能帶動地方觀光發展。

而亮眼的景點和遊程能帶進大批人潮，推動南投縣觀光及各方面經濟，畢竟觀光客一多，美食小吃或是蔬果產銷消費量就會增加，也才能全面性的讓更多農民或業者增加收入或受益，甚至帶動周邊景區的旅遊發展，對疫後復甦才有實質意義。

對此，唐大讚「縣長，我就是要聽你講這段話」，她認為，阿中部長吃過、用過或推銷的東西都大賣，但受益的也僅是他接觸過的，對其他產業或商品沒有加分效果，不過在沒名人加持下，縣府更該加強宣傳，讓地方產業均衡發展有效促銷。

南投縣長林明溱認為行銷南投不用找「最強業配王」衛福部長陳時中，自己打好基礎較重要。圖／本報資料照
南投縣長林明溱認為行銷南投不用找「最強業配王」衛福部長陳時中，自己打好基礎較重要。圖／本報資料照

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