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解封後遶境是否鬆綁 大甲鎮瀾宮上午11時宣布

中央社 / 台中8日電

國內新冠肺炎疫情趨緩，7日起大規模解封，因應新冠肺炎疫情延後舉辦的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，解封後是否舉辦引發關注，今天上午11時，廟方召開記者會說明相關計畫。

大甲媽祖遶境進香活動今年本預計在3月19日起駕，後因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫延後舉辦，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前特地在農曆的媽祖生日，南下鎮瀾宮參拜，他表示，有機會可以舉辦遶境進香活動，但要視疫情變化。

為防疫廟方持續掌握中央流行疫情指揮中心各項措施，日前也配合防疫，入廟參拜除需量體溫、酒精消毒雙手，也控管廟內人數。

解封後，鎮瀾宮昨天深夜也發出訊息，今天上午11時召開記者會「宣布大家關心的事」，預計說明大甲媽祖遶境進香相關事宜。

大甲媽祖遶境進香活動為期9天8夜，路程長達340多公里，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，年年吸引百萬信眾相隨。

大甲媽祖 疫情 遶境

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