防疫期間也未停過 全台就數彰化縣驗光師公會最熱心

2017年10月成立的彰化縣驗光師公會，是全台第一個驗光師公會，目前共有136個通過國家考試的驗光師，成立迄今，除平時執業外，還到全縣約兩百個長照據點走透透，義務為老人檢查視力，就算是防疫期間也沒停過，彰化縣衛生局長葉彥伯稱讚說：「真的很感動，很感謝，全國只有彰化縣驗光師公會這麼做。」

過去，想配眼鏡只要到眼鏡行就被打點好，直到2016年考試院通過專技人員驗光人員特考及高普考考試規則後，驗光人員必須取得證照後加入公會，並向衛生局辦理職業登錄，才可以執業。

彰化縣驗光師公會理事長葉土正說，台灣近視的比例超過7成，受到關注，而更多老人家則受老花「視茫茫 」之苦，卻以為看不到是因為年紀大的正常現象，沒想到往往是因白內障或視網膜問題造成，需要開刀治療，才能重見光明。

因此，彰化縣驗光師公會除了精進會員的驗光專業能力外，也深入校園及社區宣導，每年都要舉辦上百場篩檢及講座，並熱心參加彰化縣衛生局的萬人健檢活動，透過篩檢出視力有問題者，轉診給眼科醫師做進一步治療及矯正。

葉士正身為理事長，更以身作則，與兒子葉宇晟都取得驗光師執照，耗費巨資精進自己的眼鏡行設備，提供最精準與最好的服務，並提醒民眾到眼鏡行配戴眼鏡時，一定要檢視驗光人員是否佩戴執業證照，對配戴眼鏡安全比較有保障。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，彰化縣約兩百個長照C據點，彰化縣驗光師公會的驗光師走透透，出人出設備，就算在新冠肺炎防疫期間也沒停過，除提供專業為老人家檢查視力、驗光外，還為他們清洗及調整眼鏡，實在足感心。