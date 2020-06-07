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第一季捐款少4成 彰化家扶歡迎捐振興券

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
受疫情及景氣影響，彰化家扶今年第一季捐款相比去年少了四成，家扶也在各項義賣活動中加把勁，也有熱心民眾詢問想捐出振興券給家扶中心。圖／彰化家扶提供
受疫情及景氣影響，彰化家扶今年第一季捐款相比去年少了四成，家扶也在各項義賣活動中加把勁，也有熱心民眾詢問想捐出振興券給家扶中心。圖／彰化家扶提供

即將發放的振興券該怎麼用呢？除了不少業者將推出配合振興券的促銷活動，彰化家扶中心主任王震光表示，已有熱心民眾詢問想捐出振興券給家扶中心，歡迎民眾捐振興券幫助家扶兒，家扶也可以開收據給捐振興券的民眾抵稅。

受疫情及景氣影響，今年1到3月彰化家扶捐款少了300多萬元，王震光說，和去年同期相比捐款少了3、4成，幸好有些店家和攤商捐出水果、早餐、水餃等給家扶義賣，才能補上缺口。

王震光說，2009年發消費券時，有很多民眾主動捐給彰化家扶消費券，當時彰化家扶收到約 164萬元消費券，後來這些消費券都送給受扶助的家庭，每個家庭約2000元讓他們到大賣場買民生必需品。

彰化家扶此次也歡迎民眾可捐出振興券，就可以給3500個受扶助家庭使用，王震光說，不過因此次振興券領取方式還分信用卡、電子支付，這些領取方式應該很難捐給家扶，除非是到郵局直接以1000換3000的才可能捐給家扶，所以他們預期此次收到捐的振興券應不會像上次的消費券多，其實已有民眾在問若捐給他們振興券，能開收據抵稅嗎?家扶是可以開收據給捐振興券的民眾。

彰化縣社頭鄉是織襪的故鄉，業者也推出優惠方案爭取振興券商機，襪仔王觀光工廠總經理蕭德勝說，為了爭取民眾持消費券前來購物，下周起也推出襪子買10送2、涼感袖套買2送1、買2千送490元健康襪等優惠方案，若拍照打卡再送二雙童襪，希望多元優惠以刺激消費券買氣。

消費券 家扶中心 捐款

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