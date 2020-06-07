謝祖武介紹中市巧聖技藝新秀 發現正妹木工手巧人美
台中市第5屆巧聖技藝新秀選拔昨起在台灣大道市政大樓府前廣場舉行，勞工局長吳威志與知名藝人謝祖武現身會場，透過謝祖武臉書直播，讓大家看到現場各職類新秀技藝。謝祖武頻說與妻子商量想搬來台中，因台中是台灣最美的城市，超時尚，眾人大表歡迎。
謝祖武展現親和力，與現場幽默互動，紓解現場比賽緊張氣氛。他和吳威志都愛唱歌，打趣說年底前兩人可能要組男子「天團」大家可以期待，眾人笑翻。
木工組職場多是男性從業人員，現場唯一女性選手是24歲的黃少彤，長相甜美，前年畢業於中國科技大學，目前從事木工行業，她希望未來可進室內設計業工作。還有多位是征戰多國的選手，來勢洶洶。
巧聖技藝選拔有來自全國北、中、南、東超過380名選手報名，初審後280人進複賽實作競賽，參賽選手的作品經2天的精心雕琢，完成作品參賽。選手是29歲以下的新秀，有高中以上到大專院校，另有年輕就業者。現場還有老將達人秀，讓新人觀摩汲取經驗。
謝祖武表示，生活在台中是很幸福、很快樂的事，台上一分鐘台下10年工，穩扎穩打建立各項職類的基本功，努力不懈的態度與拚勁，成為行行出狀元最好的驗證。
勞工局指出，各職類將選出優秀前3名、佳作6名、入選獎4名，共計143件作品，獲獎名單在賽後2週內在勞工局網站上公告，6月19日至7月10日難市府惠中樓1樓展出，7月10日於市府公開頒獎表揚獲獎選手。
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