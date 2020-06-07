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不輸全新品、市價打對折 埔里清潔隊再生家具夯
南投縣埔里鎮清潔隊除收運垃圾及資源回收，更成立「傳家寶家具再生工廠」將廢家具加工再製販售，因保證原木打造，且價格僅市價三至六成，很受歡迎；但先前因木工師傅退休停業數年，最近人力到位，重新開張，有需求可前往「挖寶」。
埔里公所指出，清潔隊負責市容環境及垃圾相關業務，平時也會協助鎮民清運廢棄家具等大型垃圾，而為降低廢棄家具製造的垃圾量，11年前成立家具回收再生工廠，由專業木工師傅將堪用家具或木材加工再製，甚至提供客製化服務。
「垃圾也能變黃金。」清潔隊收到不要的舊家具或漂流木等原木材料會先檢視確認堪用狀態，木工師傅就會依現有木料維修或重組，甚至民眾需求客製化打造，經修補、磨平、補土和上漆的二手家具，跟新的一樣，價格又親民而受鄉親青睞。
只不過，2年多前因木工師傅退休，當時又沒找到合適人選替補，「傳家寶」家具業務因此停擺數年，公所表示，為避免相關機具設備閒置過久，去年就加強招聘，今年順利找到木工師傅，並協同具木工基礎的清潔隊員，近期重啟木工廠營運。
埔里清潔隊說，傳家寶木工人力到位，重新開張後，每個人都不得閒，全力趕工處理各式桌椅及家具，最近已陸續將學校淘汰的舊課桌椅翻新，還有辦公桌、餐桌、餐桌椅、和室桌和造型椅等都已上架，單價從300元至5000元不等。
清潔隊也提到，傳家寶出品家具都實木製造，重新整理過後堅固耐用，不輸全新品，而廠內除加工修復家具，也以漂流木客製打造家具，前者價格約市價3折起，全新客製打造也僅約市價6成，相當划算，有需求可來「挖寶」省荷包又做環保。
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