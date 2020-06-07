台中魚群暴斃多因缺水 環團：以元宵為界協調用水護魚

台中市筏子溪、港尾溪等多條溪流近來頻傳魚群暴斃事件，環保局事後派人清撈魚屍並採樣水質送驗，結果大多因水中溶氧量不足，少數是工廠排放廢汙水造成。市議員林祈烽和施志昌建議市府要整合水利局、環保局、農業局、第三河川局、水利會等機關團體，建置平台研擬具體對策並預警，不要讓魚群暴斃事件一再發生。

過去2個月，包括筏子溪、東大溪、港尾溪和旱溪傳出多次大量魚群暴斃，環保局接獲通報派人到場清理並採集水體樣本檢驗後，發現大多是水中的溶氧量不足，要不然就是水體基本流量不夠，陸續發生魚群集體死亡的事件。

議員林祈烽和施志昌兩人質疑，早在4年前，環保局就邀集環保署、水利局、水利會，還有大學院校的教授及環保團體等專家學者，召開了「台中市水汙染與水體環境保護論壇」針對河川魚群不斷發生暴斃事件做出結論，將針對高汙染事業列管並主動查察，各項水利設施構築與操作需兼顧生態環境，加強河道清淤，建立預警制度等工作。

議員質疑，4年過去了，魚群集體死亡事件不斷發生，到底是哪個環節有問題？還是魚群暴斃的事根本沒有人在乎？

環保局長吳志超表示，市府有局處平台，包括河川局、水利會跟環保局，一旦通報發生魚群死亡，就會共同處理，環保局處理魚屍問題，前端發生的原因多是河川水量不足，可能是降雨不夠或人為灌溉截水都有可能，另有些是來自於工廠的偷排廢水，這部份，環保局均派員努力稽查。

林祈烽表示，市府應盡速建立預警平台，目的就是整合水利局、河川局、環保局、農業局、水利會等機關團體，共同研擬具體對策。

環團人士則建議，主事的台中水利局與台中農田水利會應分工協調，並建議綜合缺水原因，以元宵節為界，斷流魚群死亡若出現在元宵之前，由農田水利會負責；若在之後發生或持續，由水利局石岡水資源管理中心負責。

因斷流魚死通常出現在12月中旬到隔年5月間，農用灌溉水需求多寡是可以元宵節做為界線。秋收至元宵期間通常是農地翻耕曬日、無需用水，此時只要農田會能協調好底下各單位，過關不難。元宵過後，春耕開始，農用水確需大增，此時就該改由石管中心接續多增供。