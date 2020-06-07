水源地基金會青少年培力20年不輟 蔡培慧：帶來正能量

水源地文教基金會6月舉辦「109年度青少年培力及社會參與行動與公益服務方案」社工專業帶領，培養青少年對社會議題及社會參與的知能。

行政院中部聯合服務中心主任蔡培慧今前往打氣，勉勵所有來自中部40幾名志工，發揮個人所長及團隊精神，帶給社會角落中溫暖與關懷，使充滿溫暖與正向力量。

青少年培力針對「公民素養」、「生涯規劃」、「人際溝通」與「危機預防」四大主題進行知能培養、動機誘發及團體討論，

水源地文教基金會董事長葉晉玉表示，青少年領導力培訓源自921大地震時，基金會發動中部青年志工赴南投及台中縣救災，時機緊迫，不少青年志工雖充滿熱情及理想，卻因未經培訓，進到災區後，慌亂不知所措。

隔年，水源地文教基金會在青年志工進入社區或機構服務前，聘請專業的講師及實務工作者，為青年志工辦理4天的講習及訓練，20年來未曾中斷。