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水源地基金會青少年培力20年不輟 蔡培慧：帶來正能量

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
行政院中辦執行長蔡培慧（前排左四）為學員打氣。圖/行政院中辦提供
行政院中辦執行長蔡培慧（前排左四）為學員打氣。圖/行政院中辦提供

水源地文教基金會6月舉辦「109年度青少年培力及社會參與行動與公益服務方案」社工專業帶領，培養青少年對社會議題及社會參與的知能。

行政院中部聯合服務中心主任蔡培慧今前往打氣，勉勵所有來自中部40幾名志工，發揮個人所長及團隊精神，帶給社會角落中溫暖與關懷，使充滿溫暖與正向力量。

青少年培力針對「公民素養」、「生涯規劃」、「人際溝通」與「危機預防」四大主題進行知能培養、動機誘發及團體討論，

水源地文教基金會董事長葉晉玉表示，青少年領導力培訓源自921大地震時，基金會發動中部青年志工赴南投及台中縣救災，時機緊迫，不少青年志工雖充滿熱情及理想，卻因未經培訓，進到災區後，慌亂不知所措。

隔年，水源地文教基金會在青年志工進入社區或機構服務前，聘請專業的講師及實務工作者，為青年志工辦理4天的講習及訓練，20年來未曾中斷。

蔡培慧期勉青年進入偏鄉社區及機構服務時，除服務社區外，要注意自身安全。尤其疫情甫解封，在服務別人的當下，也要能夠保持自我的身心的健康及安全。

行政院中辦執行長蔡培慧（左)與水源地文教基金會董事長葉晉玉為學員打氣。圖/行政院中辦提供
行政院中辦執行長蔡培慧（左)與水源地文教基金會董事長葉晉玉為學員打氣。圖/行政院中辦提供

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