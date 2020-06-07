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影／身障兒設計輔具照顧中風媽 盼晚年能無後顧憂

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
王惠美與喜樂小兒麻痹關懷協會理事長陳忠盛等人今天上午到蔡明岳家中關心其母子起居生活，表示縣府會協助促成早日建成伯立歐家園。記者林宛諭／攝影
王惠美與喜樂小兒麻痹關懷協會理事長陳忠盛等人今天上午到蔡明岳家中關心其母子起居生活，表示縣府會協助促成早日建成伯立歐家園。記者林宛諭／攝影

彰化縣溪湖鎮小兒麻痺患者蔡明岳從小時候只能爬，到長大後自己學焊接發明輔具，甚至設計可以照顧中風母親的小天車、升降輪椅等，彰化縣長王惠美今天前往訪視蔡明岳時讚揚說，蔡明岳熱愛生命，不斷克服困境，這樣的毅力值得大家效去，而縣府也會協助促成早日建造將服務身障者的伯立歐家園。

王惠美與縣府社會處長王蘭心、喜樂小兒麻痹關懷協會理事長陳忠盛等人今天上午到蔡明岳家中關心其母子起居生活，王惠美說，54歲的蔡明岳從1歲時，因高燒造成小兒麻痺，小時候只能爬行，一直到喜樂保育院開始學習用拐杖走路，後來到職訓局受訓，也學會焊接等技術，設計出適合身障者的輔具，包含電動流理台、電動輪椅等非常不容易。

小時候媽媽照顧他，蔡媽媽中風後，換蔡明岳照顧她，由於蔡媽媽已中風，11年來都是由他來照顧，也因此設計相關的輔具來做為照顧媽媽的工具，蔡明岳說，他也設計可以讓身障者可吊掛電動輪椅和代步車吊掛到車上，讓身障者不用家人陪伴也可以獨立出門。

不過一直都希望能自立自強的蔡明岳也會耽心自己的晚年生活，因為很多身障 者也不想造成子女和家人的負擔，所以他希望由喜樂小兒麻痹關懷協會籌建的伯立歐家園可以早日建造，那裡就是他過晚年生活的地方。

王惠美說，喜樂小兒麻痹關懷協會理事長陳忠盛藉由辦理蕎麥路跑以及相關公益活動來籌款建構伯立歐家園，就是以後要讓明岳這樣狀況的人，年紀大了可以入住的地方，縣府也會持續協助協會，早日實現建造伯立歐家園，至於有些輔具没有列入補助項目，縣府也會向中央反映爭取列入補助。

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