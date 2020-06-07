防疫解禁 彰化名餐廳人潮大排長龍

中央流行疫情指揮中心考量國內新冠肺炎疫情風險低，今天起擴大鬆綁民眾生活防疫規範，彰化縣原本限制集會室內活動250人以下、室外1000人以下、縣內遶境250人以下恢復辦理，今天起也配合中央，只要做好社交距離、實聯制，不再限制人數。

疫情趨緩，這幾周開始，鹿港、田尾等觀光景點人潮恢復正常，許多餐廳名店也出現排隊人潮，在外等待的民眾已有多人拿下口罩，今年4月因疫情也宣布暫停營業的彰化市的彰化戲院，近日也宣布將在7月中旬重新營業，確切日期將在6月底正式公告，民眾生活陸續恢復。

彰化縣政府衛生局長葉彥伯說，目前除了進出高危險場所如醫療院所和長照中心仍需要戴口罩，其餘活動場所只要遵守實名(聯)制，以及社交距離、戴口罩、隔板三選一即可，建議民眾仍要勤洗手，確保衛生。

至於什麼環境才需要戴口罩？葉彥伯表示，民眾若進到室內人多密閉空間，不確定接觸對象，且是長時間接觸等條件下，就可選擇戴口罩，現在除了醫療人員，民眾只需要戴一般口罩，甚至布口罩都可以。