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防疫解封天氣好熱「罩不住」 南投景區逾半遊客不戴了

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
全台防疫今起大解封，南投縣紫南宮、中興新村等景點，戴口罩者明顯少了大半。記者賴香珊／攝影
全台防疫今起大解封，南投縣紫南宮、中興新村等景點，戴口罩者明顯少了大半。記者賴香珊／攝影

我國連續55天無新增本土個案，全台今起大解封，各地風景區湧現人潮，南投縣紫南宮、中興新村、武嶺等地今也見人流，唯因解封和天熱「罩不住」，戴口罩者明顯少了大半；縣府也將配合中央解封，確切時間和場所明開會後再行公告。

台灣今正式迎來疫情趨緩後的大解封，針對人流管制，除非各主管單位有特殊需求，中央流行疫情指揮中心不再限制，但仍盼民眾勤洗手、戴口罩，維持防疫新生活；但民眾疫後出遊，到戶外就是想透氣，加上天熱，因此不少人摘掉口罩。

中興新村牌樓附近椰林大道兩側荷花綻放，不少民眾攜家帶眷前往賞荷，撐著傘傘沿著荷花池旁步道愜意行走或駐足拍照，也因人潮較零散，根本無人戴口罩；合歡山武嶺則因下雨，只見零星遊客，且上山就是要呼吸新鮮空氣，沒人戴口罩。

竹山紫南宮今仍見人潮，尤其是廟內參拜香客眾多，且戴口罩者明顯少了許多，逾半民眾都沒戴口罩；廟方則表示，參香時彼此距離雖較近，但大多在祈願和交談，且拜完就走因此也不用過度恐慌，但在人潮過於密集時仍會宣導防疫。

南投縣政府則表示，本土疫情趨緩且穩定，民眾能安心出遊，但就是戴著口罩，視場域需求配戴即可；而針對中央宣布全台防疫解封，南投縣會配合中央政策，但確切的解封場所和時間，明（8日）下午將邀集各局處開會，討論後再行公告。

全台防疫今起大解封，南投縣紫南宮、中興新村等景點，戴口罩者明顯少了大半。記者賴香珊／攝影
全台防疫今起大解封，南投縣紫南宮、中興新村等景點，戴口罩者明顯少了大半。記者賴香珊／攝影
全台防疫今起大解封，南投縣紫南宮、中興新村等景點，戴口罩者明顯少了大半。記者賴香珊／攝影
全台防疫今起大解封，南投縣紫南宮、中興新村等景點，戴口罩者明顯少了大半。記者賴香珊／攝影
全台防疫今起大解封，南投縣紫南宮、中興新村等景點，戴口罩者明顯少了大半。記者賴香珊／攝影
全台防疫今起大解封，南投縣紫南宮、中興新村等景點，戴口罩者明顯少了大半。記者賴香珊／攝影
全台防疫今起大解封，南投縣紫南宮、中興新村等景點，戴口罩者明顯少了大半。記者賴香珊／攝影
全台防疫今起大解封，南投縣紫南宮、中興新村等景點，戴口罩者明顯少了大半。記者賴香珊／攝影
全台防疫今起大解封，南投縣紫南宮、中興新村等景點，戴口罩者明顯少了大半。記者賴香珊／攝影
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