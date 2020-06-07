順水傳情！ 豐原水資源回收中心結合公共藝術打卡亮點

台中市府水利局配合「豐原區汙水下水道管理中心新建工程公共藝術設置計畫」，設置公共藝術作品「順水傳情」，現已完成，特殊造型藝術，成為打卡新亮點。

水利局表示，「順水傳情」作品設計上採用瓶中信的造型，表面以蝕刻呈現在地詩人陳千武於1939年發表的「夏深夜のき一時」，其中還有以各種語言文字的「愛LOVE」組成的圓球，瓶蓋上方設計羽毛意象造型，傳遞對環境的永續，及照顧後代的設計理念，瓶身傾斜80 度座向朝往八寶水圳匯流大排方向，呈現飲水思源之意。

為促進民眾參與豐原水資中心公共藝術創作，水利局邀請藝術家林仁信，帶領豐田國小師生進行馬賽克藝術創作體驗活動，更從中挑選出優秀作品與「順水傳情」作品搭配，展示在廣場地磚上，例如「遠看山有色，近聽水無聲」，近看可欣賞詩文與馬賽克圖，遠眺可觀賞整體公共藝術美景，展現水資源回收中心另一番新面貌。