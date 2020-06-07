疫情捐款少6成 周大觀基金會望民眾捐發票

受新冠肺炎影響，周大觀文教基金會上半年的捐款少了6成，基金會董事長郭盈蘭上午說，年底該會要發出6位的抗癌圓夢助學獎金，至目前尚缺60萬元，希望各界捐發票給他們；若使用振興券時，也勿忘可以用發票做公益。

亞洲大學創意商品設計系四年級學生賴韻竹抗癌7年，不但戰勝癌症，還順利完成學業，同時樂於把抗癌心得分享他人；周大觀文教基金會日前特別到校頒發抗癌圓夢助學金2萬元給她，以資鼓勵。

但基金會創辦人周進華也在會中吐露，事實上該會受疫情影響，小額捐款收入上半年短少了6成，使得該會年底還要表揚63位像賴韻竹這樣的對象，目前獎金尚不足；希望各界捐助電子發票，給與生命搏鬥的人鼓舞。

郭盈蘭是周進華的妻子，她說，該基金會每年靠賣書、小額捐款和大企業捐助有7、8百萬元收入，但今年上半年受疫情影響，賣書活動沒有舉辦，捐款收入也少了6成，各項開支捉襟見肘。

她說，政府7月要發出振興券，她十分樂見有這樣的振興經濟作法，但希望各界在消費時，可以想到把發票捐給周大觀文教基金會；像在超商使用電子發票，只要把愛心碼「525」靠訴店員，發票就可以直接捐贈；若有人想把振興券直接捐出，他們也歡迎。