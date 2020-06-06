彰化縣第一場大學畢典圓滿完成 七旬阿公拿到碩士學位

新冠肺炎疫情管制逐步解封，彰化縣明道大學率全縣之先舉辦畢業典禮，採分場分流和線上直播，為台灣751名畢業生和留在台灣的外籍畢業生72人、不能入境的外籍畢業生14人完成難忘的防疫畢典。

明道大學與畢聯會學生代表合力規劃防疫配套措施，畢業生先在各系舉辦小型畢典，各系得獎學生和代表再到全校畢典會場，接受表揚和校長郭秋勳撥帽穗。立委謝衣鳳鼓勵畢業生隨時充實自己、做好準備，年輕人在自媒體世代更有機會讓世界看見自己，創造成功的機會。

明道大學今年最受矚目的畢業生是餐旅管理系72歲碩士班田秋水，他既是連任多屆的里長、也是總鋪師和中餐教師，熱心輔導弱勢學生報考餐飲乙級證照，秉持終身學習精神，2年前考入碩士班就讀，以自身推動社區老人共餐的5年經驗作為論文研究主題，今年順利完成碩士學位。

田秋水去年參加就讀明道餐旅系外孫女黃瀞儀的畢典，今年換成黃瀞儀和目前在明道餐旅系念書的弟弟參加外祖父畢典。黃瀞儀說，外祖父言教更勝身教，現在是全家最高學歷，她會效法阿公向學精神，進入業界累積一定實務經驗，要像外祖父回學校進修，繼續充實自己。

企管系碩士畢業生王賓全盲，從大三到碩班4年全勤，他是視障種子教師，指導視障學生操作電腦、手機等3C智慧產品。王賓說，最感謝資源教室的老師和系上教授協助他學習課業，也感謝同學支持及信任，讓他擔任大學和碩班的畢委會成員，有機會服務別人。

明道有13個國家及地區的外籍生，所有境外學生家長都無法來台出席畢業典禮，國際學院為外籍生舉辦歡送會彌補缺憾。14位無法返台的外籍畢業生參加線上同步畢典，由家長代為撥穗，也算場面溫馨。