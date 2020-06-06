太原地下道6月8日南京東路至北安路段全面開放通行
配合台中鐵路高架化，台中市建設局推動沿線地下道填平工程，北屯區太原地下道填平工程鐵路（南京東路）西側，6月7日晚上10點至6月8日上午6點將施作AC鋪設工程，預計封閉鐵路西側北安街至南京東路段，預計6月8日上午6時後全面開放通行，遇雨則順延。
建設局長陳大田表示，太原地下道填平工程去年12月底開工，降低交通衝擊，採用三階段施工，維持原路段雙向雙車道行車，目前鐵路西側（南京東路至北安路段）兩側人行道，已進入最後第三階段作業，6月7日晚上10時夜間施工進行全路幅AC鋪設，6月8日上午6點後全面開放通行，盼在最低影響下，提供用路人便捷車行及安全人行空間。
建設局指出，最新消息可至臉書「建設大台中」粉絲團查看，封閉期間請用路人配合義交人員指示，往來台74線及大坑、新社、太平地區的汽、機車用路人亦可行走替代道路。
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