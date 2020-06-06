玄天上帝體察民間疾苦 彰化縣社頭清聖宮今發獎學金
彰化縣社頭鄉清聖宮信眾10多年前成立善德慈善會，每年發送獎學金給鄉內子弟，今天又頒發獎學金，共有168位學生獲獎，會長周忠壽希望得獎學生持之以恆，沒得獎的學生努力用功，有朝一日領到獎學金。
武郡山社頭清聖宮主祀玄天上帝，每年法會供品捐給公益團體、弱勢家庭。周忠壽表示，玄天上帝聖示頒發獎學金，金額雖然不多，但得獎學子可與父母分享喜悅，日後出社會，在事業有成時別忘回饋社會，就像清聖宮善德會關懷社會上弱勢團體。
鄉長劉錦昌到場感謝清聖宮長年付出，並表示頒發獎學金不僅是鼓勵，也是幫助孩子的父母，他還要感謝清聖宮配合政府政策，原本今年要舉辦遶境祈福活動，因為遇到新冠肺炎防疫，廟方配合取消遶境祈福活動。
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