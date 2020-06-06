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影／震撼！七彩吊橋20日開放 搶先挑戰110米高空試膽

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
信義鄉七彩吊橋每隔50公尺就有不同顏色，如峽谷中的一道彩虹，每一步都是驚奇。記者江良誠／攝影
信義鄉七彩吊橋每隔50公尺就有不同顏色，如峽谷中的一道彩虹，每一步都是驚奇。記者江良誠／攝影

南投縣信義鄉雙龍瀑布是打卡秘境，全台最長的「雙龍七彩吊橋」將在6月20日開放，3000多張門票在網路瞬間被秒殺。記者搶先帶領大家體驗七彩吊橋，挑戰走在110公尺深谷上方，並從高空一探神秘的雙龍瀑布，欣賞如雙龍吐珠的壯闊美景。

信義鄉雙龍瀑布位在海拔800公尺的陡峭山壁中，上下兩道瀑布從半空垂掛而下，從懸崖頂到溪谷落差達200公尺，形成氣勢萬千的雙龍瀑布與雙龍峽谷。

過去想要欣賞雙龍瀑布，得走3300階的天時棧道，讓人走到腿軟。南投縣政府設計景觀吊橋，方便遊客走訪，吊橋採階梯設計，同時每50公尺就塗裝不同顏色，完工後七彩吊橋更如一到懸掛在雙龍峽谷的微笑彩虹，立刻吸引許多民眾目光。不過，因為新冠肺炎疫情影響，直到國內疫情逐漸趨緩，縣府才宣布6月20日啟用。

南投縣觀光處長陳志賢說，七彩吊橋總長度達342公尺，合計420階，深度達110公尺，民眾到此不只可體驗刺激又新鮮的景觀吊橋，更可欣賞壯闊瀑布、山景，峽谷等信義山林之美。

七彩吊橋、壯闊的峽谷及雙龍飛瀑，美不勝收。但走在橋上和溪谷最大落差達110公尺約33層樓高，仍讓人腳底發冷，而吊橋旁的還有一條老舊的水管橋，是部落居民飲水來源，過去部落居民得走過這條老舊吊橋，更是驚險。雖然水管橋不開放，但因絕美景觀，過去仍吸引許多遊客冒險進入拍照。

南投縣府開放雙龍瀑布七彩吊橋電子門票，現場不賣實體票，一下子就湧進3000多人預訂。南投縣政府也和部落達成共識，開幕初期規劃上午800名、下午700名遊客入場，每天限量1500人；門票在「南投好好玩」App及網頁同步開放，全票100元、優待票70元、特惠票30元，不售實體票，遊客只能在網站預訂購買。

七彩吊橋旁的水管橋，是居民飲用水主要來源，橋身老舊更為驚險。記者江良誠／攝影
七彩吊橋旁的水管橋，是居民飲用水主要來源，橋身老舊更為驚險。記者江良誠／攝影
信義鄉七彩吊橋每隔50公尺就有不同顏色，如峽谷中的一道彩虹，每一步都是驚奇。記者江良誠／攝影
信義鄉七彩吊橋每隔50公尺就有不同顏色，如峽谷中的一道彩虹，每一步都是驚奇。記者江良誠／攝影
信義鄉雙龍瀑布從懸崖直落而下落差達200公尺，氣勢雄偉。記者江良誠／攝影
信義鄉雙龍瀑布從懸崖直落而下落差達200公尺，氣勢雄偉。記者江良誠／攝影
七彩吊橋總長度達342公尺合計420階，底下就是110公尺深的溪谷壯闊美麗。記者江良誠／攝影
七彩吊橋總長度達342公尺合計420階，底下就是110公尺深的溪谷壯闊美麗。記者江良誠／攝影
信義鄉雙龍瀑布從懸崖直落而下落差達200公尺，氣勢雄偉，吸引遊客造訪。記者江良誠／攝影
信義鄉雙龍瀑布從懸崖直落而下落差達200公尺，氣勢雄偉，吸引遊客造訪。記者江良誠／攝影

吊橋 雙龍瀑布 疫情
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