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彰化縣東螺溪水環境計畫卡關 社大和社區今淨溪救環境

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣湖埔社大、溪湖鎮和二林鎮兩社區合作，分別在東螺溪兩岸同步整理環境。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖埔社大、溪湖鎮和二林鎮兩社區合作，分別在東螺溪兩岸同步整理環境。記者簡慧珍／攝影

彰化縣東螺溪流經彰化縣8鄉鎮，湖埔社區大學響應6月5日世界環境日，今天發動兩鎮兩岸的社區志工和熱心環境議題民眾約200人，整理東螺溪兩岸各1.5公里環境，清除外來種（小花䕕澤蘭、銀膠菊）450公斤、一般垃圾130公斤和資源回收品56公斤。

東螺溪水環境改善是彰化縣政府施政重點，湖埔社大參與其中，自行籌措經費舉辦「溪守同心、守護東螺溪─東螺溪淨溪」活動，開放網路報名，約40名民眾來自台中市和雲林縣。台中市林姓市民帶兩名國小子女參加，她希望孩子到東螺溪整理環境，並體驗都市沒有的自然樂趣；雲林縣范姓縣民帶著寵物報到，她覺得應該善盡地球公民的責任，為子孫留下青山綠水。

今天整理的環境從東螺溪溪湖橋到代馬橋，全長約1.5公里，北岸由溪湖鎮湖東社區負責，南岸由二林鎮華崙社區協助，上午同步整理東螺溪水岸環境。展開行動前，湖埔社大講師解說東螺溪生態，提醒志工留意台灣欒樹上的荔枝樁象，別被牠們體液噴到。講師也介紹小花蔓澤蘭的特徵，避免志工搞錯對象，清除無害的藤蔓植物。

湖東社區志工打掃東螺溪溪湖水岸的蝴蝶廊道和台灣欒樹廊道，華崙社區志工清理二林水岸的木棉花道，今天天氣雖熱，但大樹底下好乘涼，志工和外縣市來的熱心民眾聽著樹葉沙沙風聲，樹影婆娑，十分涼快，整理環境格外起勁。溪湖鎮長黃瑞珠也來當志工，指派清潔車載運垃圾。

東螺溪水源來自濁水溪八堡圳，集水面積1萬8千多公頃，是縣內重要灌溉河川，因沿岸畜牧業發達，縣政府去年申請水環境治理計畫，中央要求先改善惡臭和汙染水質再談，令縣政府顏面無光，今年環保局大力稽查，開出十多張限期改善的罰單。

溪守同心的東螺溪清溪行動獲得外縣市民眾認同，外來志工佔五分之一。記者簡慧珍／攝影
溪守同心的東螺溪清溪行動獲得外縣市民眾認同，外來志工佔五分之一。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖埔社大和溪湖鎮、二林鎮兩社區合作，今天整理東螺溪環境。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖埔社大和溪湖鎮、二林鎮兩社區合作，今天整理東螺溪環境。記者簡慧珍／攝影

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