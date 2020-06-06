新冠肺炎疫情穩定 鹿谷春茶賽大批遊客上山找好茶

國內最重要的茶賽之一，鹿谷鄉農會及凍頂茶葉生產合作社春茶賽今天頒獎，新冠肺炎疫情趨緩，也吸引大批遊客上山找茶，相當熱絡。南投縣縣長林明溱頒獎給特等茶王，感謝茶農栽種和製作好茶，縣府今年也將舉辦世界茶葉博覽會，將南投優質好茶行銷全球。

今年鹿谷鄉春季凍頂烏龍茶競賽，鹿谷農會是由劉瑞都榮獲特等獎，劉武科獲得頭等壹殊榮：凍頂茶葉生產合作社的春茶賽，烏龍種組由張朝淵榮獲特等茶王獎、新品種組則由錢世坤拿下特等茶王獎。

昇恆昌公司今年也採購凍頂烏龍茶特等茶，推出限量精品茶業禮盒，內含手工精製銅製茶葉罐、特等獎茶葉等，並在林明溱及立委許淑華等人見證下，由凍頂茶葉合作社與昇恆昌進行簽名儀式，將南投茶推向精品路線。

鹿谷鄉農會春茶比賽共有5125件茶樣參賽，入等比例僅有15.77%，未入圍者高達2537件，淘汰率49.5%，品質把關相當嚴格。農委會茶業改良場長蘇宗振說，今年氣候合宜，春茶品質表現都很優異且均質，加上製茶期間天氣很好，有利於日光萎凋及發酵程度的控制，整體而言香氣上揚、茶湯滋味甘醇，表現都很好。

凍頂茶葉生產合作社的比賽，烏龍種組有2002件、新品種組有1298件，共有3300件參賽，淘汰率35%。茶改場研究員簡靖華表示，今年特等茶王的茶水色、香氣及茶湯都很甘醇韻味足，花果香明顯，表現極佳。