下個人氣網紅就是你 青春巴士參山行徵選6名演員開跑

疫情趨緩，交通部觀光局再次啟動2020脊梁山脈旅遊年，參山國家風景區管理處暑假期間將舉辦「青春巴士參山行」實境影片拍攝活動，特別上網徵選6名18至28歲青春男女，共同搭乘巴士前往梨山風景，體驗「彩虹下的約定」部落遊程，在旅途中全程拍攝青春巴士上每個成員各種親身體驗感受，透過實境節目將梨山自然風光與部落人文之美傳達給國內外遊客。參加人員二天一夜遊程完全免費，每人還可獲得1萬元獎金。

參山處長柯建興說，今年是脊樑山脈旅遊年，疫情趨緩之際將持續推動山脈旅遊，做好防疫前提下，號召國人一起走出戶外來趟梨山深呼吸之旅，這次青春巴士實境拍攝活動將由知名美國籍網紅小貝領軍，徵選6名陽光青春男女同行，到梨山地區體驗原住民泰雅成年禮、部落營火晚會、獵人教室、部落秘境與雲端上的茶席等難得的部落遊程，全程將實境拍攝記錄參加人員的體驗感受，在國內外影音平台播出。

參山處說，「青春巴士參山行」預定在8月暑假期間進行拍攝，歡迎具備自信外型、活潑開朗個性，喜歡在Facebook和Instagram大方展現自己，且熱愛大自然的18至28歲青春男女報名參加，將透過外型、社群、表達、整體魅力及特殊才藝五大評分項目進行評選，最後將錄取3男3女最佳男女主角，全程旅遊體驗行程免費，每人還可獲得1萬元獎金。