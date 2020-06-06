台中鐵砧山劍井午時水超搶手 今年開放網路預約限100名

端午節除了划龍舟、吃粽子，還有打「午時水」。台中大甲鐵砧山劍井聞名全國，相傳早年鄭成功拔劍刺地，湧出泉水，且「劍井」午時水有治病去邪功能，致每年端午節午時，遊客都蜂擁搶汲井水。中市府今年6月25日端午活動當天現場排隊，共準備300份鐵砧山劍井午時水紀念瓶，供民眾索取；還有6月16日上午8時開放網路預約報名100名，享有免排隊快速領取服務。

往年端午節一早井水很快被取光，民眾只好耐心等候井水湧出，常發生民眾爭相取水而爆發口角。因此自民國101年起，市府會先將劍井暫時封閉，直到端午節上午11時才開蓋，準備百份的鐵砧山劍井午時水紀念瓶，供民眾索取。

民眾不僅可以領到限量午時水紀念瓶，還能體驗立蛋、觀賞劍井傳奇故事為題材的劇場與音樂饗宴，享受濃厚的端午節佳節氣息。市府今年更首度規劃兩波線上推廣活動，活動當日於「大玩台中臉書粉專」進行觀賞直播，並分享及留言，以及參與6月13日至28日的「踩點拍照活動」，就有機會獲得限量午時水紀念瓶。

中市府觀旅局長林筱淇表示，隨著國內疫情趨緩，中市府全力振興觀光旅遊，配合中央流行疫情指揮中心發布的相關規定下，端午節當天現場活動透過體溫量測、酒精消毒手部、戴口罩、維持社交距離，做好相關防疫措施營造安全休閒場域，歡迎民眾連假安心出遊，來台中大甲鐵砧山感受端午節慶歡樂氣氛。