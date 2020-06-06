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影／南投13鄉鎮僅兩座殯儀館 民眾找不到地點辦喪事
南投縣13鄉鎮市只有兩座殯儀館，舉辦喪禮找不到合適地點讓民眾困擾。有葬儀社業者提供場地供民眾辦理喪事，但違反殯葬管理條例被開罰，縣議員簡賜勝認為，各鄉鎮缺乏殯儀館，縣府應提供空間讓喪家舉辦喪事。南投縣長林明溱說，將研議開放簡易殯儀館，讓葬儀社場地合法化，方便民眾舉辦喪禮。
林明溱說，生老病死每個家庭都有辦喪事的需求，但設立殯儀館又容易遭到各鄉鎮居民反對，南投縣13鄉鎮市，只有南投市、名間鄉有殯儀館，名間鄉殯儀館興建時也遭到居民強力抗爭，好不容易才興建，但其他鄉鎮設殯儀館計畫全都失敗。
簡賜勝表示，南投、名間殯儀館設備簡陋，但喪家還有地點辦喪事，其他鄉鎮只能在自家舉辦。過去民眾對舉辦喪事比較能包容，但隨著時代改變，但有些喪禮地點位在巷弄搭棚佔據道路空間，舉辦法事噪音、燒紙錢也容易被鄰居投訴，讓喪家相當為難。因應社會形態轉變，有葬儀社提供場所借喪家舉辦後事，又被檢舉違反殯葬管理條例。縣府應設法解決興建殯儀館，或放寬簡易殯儀館規定，才能解決民眾舉辦喪事地點需求。
林明溱說，他希望各鄉鎮都能設置公立殯儀館，滿足喪家需求，但民眾強烈抗爭，興建殯儀館成了不可能的任務。他認為，對於沒有殯儀館的鄉鎮，如有葬儀社業者提供簡易舉辦喪禮地點，地點在郊區且不影響交通和居民，他認為，可訂定臨時殯儀館設置自治條例，讓業者提供短期或臨時性的殯儀館，讓民眾有舉辦喪禮場所，也避免業者因為提供喪禮場所被檢舉重罰。
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