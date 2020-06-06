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疫情趨緩 彰化縣政府請示媽祖答應舉辦王功漁火節
彰化縣王功漁火節和媽祖聯合遶境舉辦日期，先前因新冠肺炎疫情，縣長王惠美怎麼都「擲嘸杯」，今天第三度到王功福海宮擲筊，媽祖應允國曆8月15日至16日（農曆6月26日至27日）舉辦王功漁火節，至於媽祖聯合遶境又「嘸杯」，暫時不舉辦。
王惠美、彰化區漁會總幹事和縣政府農業處、民政處、文化局官員上午到福海宮，王惠美讀完疏文，在大爐焚燒上達天聽，吉時擲筊請示媽祖。農業處選了四組日期，前三組一個聖筊都沒有，第四組8月15日至16日連得三個聖筊。
王惠美接著再請示媽祖聯合遶境舉辦日期，福海宮管理委員會主任委員林益模請示媽祖「要不要辦？」，王惠美擲得兩聖筊，第三個陰筊，林益模又問「要不要和王功漁火節合辦？」王惠美擲得一聖筊，第二個陰筊。眾人決定不再請示，「讓媽祖再思考」。
王功漁火節和媽祖聯合遶境是彰化縣兩大年度盛事，王功漁火節主場地之一在芳苑鄉王功福海宮，由縣長或副縣長擲筊請示媽祖舉辦日期。媽祖聯合遶境今年爐主是福海宮，因此縣政府安排春節後，縣長到福海宮一併請示舉辦日期，結果媽祖都不答應，王惠美改問為疫情舉辦祈安法會，媽祖給予聖筊。祈安法會3月1日結束，王惠美又擲筊請示兩大活動舉辦日期，仍然擲得陰筊。
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