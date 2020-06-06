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1920年代台中烏日豪宅「聚奎居」修復發現「洗衣窟」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市定古蹟「聚奎居」興建於日治大正9年、西元1920年，是當時烏日區富紳商的宅邸，2012年台中市公告市定古蹟，隨及編列預算修繕，聚奎居所有權人也投入5%經費，今年5月修繕完工。圖／台中市文化局提供
台中市定古蹟「聚奎居」興建於日治大正9年、西元1920年，是當時烏日區富紳商的宅邸，2012年台中市公告市定古蹟，隨及編列預算修繕，聚奎居所有權人也投入5%經費，今年5月修繕完工。圖／台中市文化局提供

台中市定古蹟「聚奎居」興建於日治大正9年、西元1920年，是當時烏日區富紳商的宅邸，2012年台中市公告市定古蹟，隨及編列預算修繕，聚奎居所有權人也投入5%經費，修繕總經費達6000萬元，今年5月已完工，重建過程中更意外發現「洗衣窟」，深具文化意義，成為政府與民間合作修復「活化古蹟」的典範。

文化局長張大春指出，「聚奎居」採「可逆性工法」恢復原風貌，意外發現「洗衣窟」，深具歷史古蹟，原來早年烏日地區常有湧泉，居民將磚石堆砌成窟，用來洗衣洗菜。

洗衣窟由半圓形的三層結構組成（長約275公分、寬約175公分、深約51公分），上層可坐著俯身洗衣，中層鑲3塊橢圓石頭，讓居民把衣服放在石上搓揉清潔，底層空間讓河水通道，難得一見的古樸舊式洗衣場，是修復上的驚喜發現。

「聚奎居結」構是傳統三合院「ㄇ」型設計，建材上使用大量紅磚，外廊上有86個拱圈很獨特，從外觀看是兩層的西式洋樓，結合傳統清水磚砌和西洋洗石子工法，磚料黏結採水泥砂漿不是傳統白灰砂漿，二樓還有當時罕見的RC結構樓板，閩南建築融合西方文化，不管在當時或現在都是極具特色的精緻建物。

聚奎居與鄰近「烏日警察官吏派出所」、「原烏日庄役場」等歷史地標可連結成台中文化亮點，吸引觀光人潮，帶動當地發展。

文化局說，未來，聚奎居將朝向文教設施、展覽空間、特色店鋪來經營，歡迎有興趣的企業團體來合作，一同將「聚奎居」打造為烏日文化新聚點。

台中市文化局長張大春（中）勘察「聚奎居」現況。圖／台中市文化局提供
台中市文化局長張大春（中）勘察「聚奎居」現況。圖／台中市文化局提供
「聚奎居」發現「洗衣窟」，由半圓形的三層結構組成（長約275公分、寬約175公分、深約51公分），上層可坐著俯身洗衣，中層鑲3塊橢圓石頭，讓居民把衣服放在石上搓揉清潔，底層空間讓河水通道，難得一見的古樸舊式洗衣場。圖／台中市文化局提供
「聚奎居」發現「洗衣窟」，由半圓形的三層結構組成（長約275公分、寬約175公分、深約51公分），上層可坐著俯身洗衣，中層鑲3塊橢圓石頭，讓居民把衣服放在石上搓揉清潔，底層空間讓河水通道，難得一見的古樸舊式洗衣場。圖／台中市文化局提供
台中市定古蹟「聚奎居」興建於日治大正9年、西元1920年，是當時烏日區富紳商的宅邸，相當華麗。圖／台中市文化局提供
台中市定古蹟「聚奎居」興建於日治大正9年、西元1920年，是當時烏日區富紳商的宅邸，相當華麗。圖／台中市文化局提供

古蹟 修復 文化局

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