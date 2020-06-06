腦麻地板滾球國手遠赴彰化買口罩　獲華新醫材永久贊助

國內知名口罩大廠華新醫材集團今天起，本月的每個周休二日重新開放觀光工廠，限量出售口罩，腦性麻痺地板滾球國手陳銘哲從台北南下購買華新鑽石型口罩，感動華新董事長鄭永柱，當場表示將永久贊助陳銘哲需要的口罩。

華新醫材昨（5日）宣布在國內六大購物網站開賣口罩，觀光工廠本月周休二日重新開館，限500人，每人限購兩盒。華新觀光工廠上午7點半已經排了數十人，排隊第二名是今天凌晨0點放置椅子，華新醫材上午9點準時發號碼牌，大概20分鐘發完500張號碼牌。腦麻地板滾球選手陳銘哲由姊姊駕車陪伴南下，幸運趕上500號以內，領到號碼牌。他的姊姊說，陳銘哲需要鑽石型口罩，網路訂不到，索性親自到彰化縣華新觀光工廠排隊。

鄭永柱看見陳銘哲，握手致意並詢問他的狀況，得知他不遠而來，相當感動，承諾永久供應陳銘哲需要的口罩，落實華新醫材社會企業的責任。