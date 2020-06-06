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聞臭的！ 新化林場密毛魔芋季尋找最大「臭美大王花」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新化林場推出密毛魔芋季，推廣讓更多人認識台灣的「臭美大王花」。圖／新化林場提供
台南市新化林場推出密毛魔芋季，推廣讓更多人認識台灣的「臭美大王花」。圖／新化林場提供

台南市中興大學新化林場季節限定在6月推出「逐臭之夫」密毛魔芋季，今天首日就發現250公分高的密毛魔芋，這種「最臭美大王花」，在是全台少見高度也是數一數二的紀錄，蜜毛魔芋花常在春雷乍響後開展，從地表生長出來，又俗稱「雷公銃」，林場移植多株種在學生會館前，最近聞到是腐臭味，不要以為有東西壞掉了，這是密毛魔芋要吸引蒼蠅授粉。

中興大學新化林場場長吳佾鴻表示，台灣的特有種密毛魔芋，是台灣花界的「大王花」，是台灣地區現有植物中花形最高大的。魔芋的花包含花柄、佛焰苞和其上的附屬物三個部分，長得像古代武士的長柄槍，像這株250公分的佛焰苞就比人臉還大，台灣最高紀錄是在高雄發現的285公分，今天志工已進入森林尋找，希望能夠再發現創紀錄的密毛魔芋。

吳佾鴻說，密毛魔芋以往在低海拔山區常可看到，但因很怕農藥，如果施用除草劑就會死亡，新化林場維持自然生態，成了南部密毛魔芋生長的大宗，在5、6月期間到林場，有很高的機率發現，特徵是由地上抽出佛焰苞。花序軸甚長，上部密生長直毛，通常會先聞到臭味再看到本尊。

新化林場今年首次推出「逐臭之夫」密毛魔芋季，限定只有兩周，在6月6日及7日，6月13日及14日，每人588元含門票及新化林場百年生態書衫一件，吳佾鴻說，密毛魔芋冬天休眠，春季時先開花結果，然後才長葉子，只會看到從地上冒出奇特的花朵，會散發腐臭味吸引昆蟲授粉，「臭美」的花只維持4天，賞花要及時。魔芋冬天的球莖就是做蒟蒻的原料。

台南市新化林場推出密毛魔芋季，邀請遊客一起來當「逐臭之夫」。圖／新化林場提供
台南市新化林場推出密毛魔芋季，邀請遊客一起來當「逐臭之夫」。圖／新化林場提供
台南市新化林場吳佾鴻表示，密毛魔芋是國內少見「臭美」的大王花，佛焰苞比人臉還大。圖／新化林場提供
台南市新化林場吳佾鴻表示，密毛魔芋是國內少見「臭美」的大王花，佛焰苞比人臉還大。圖／新化林場提供
台南市新化林場今年已發現250公分高的密毛魔芋，號召更多民眾一起來尋找破紀錄的高度。圖／新化林場提供
台南市新化林場今年已發現250公分高的密毛魔芋，號召更多民眾一起來尋找破紀錄的高度。圖／新化林場提供

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