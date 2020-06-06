台中新打卡點超美 同心圓花卉裝置藝術現蹤市民廣場

為振興花卉產業，台中市府農業局與中央、民間單位合作，在市民廣場以文心蘭、蝴蝶蘭、腎藥蘭、百合等中部生產花卉佈置同心圓裝置藝術，並結合熱氣球呈現立體層次的花毯，相當吸睛，成為台中新打卡拍照點，展期即日起至6月18日，周末並推出花卉展售，歡迎支持在地花農。

農業局表示，農業局與行政院農委會農糧署、台灣區花卉輸出業同業公會共同在市民廣場以「花現美好．綻放幸福」為主題，佈置5個多層次同心圓造型花毯，使用逾20萬支國產花卉，相當漂亮；活動期間周末也推出快閃花卉展售，欣賞花卉裝置藝術之餘，也可以購花回家點綴生活空間，支持在地花卉產業。

農業局指出，台中花卉栽培面積1356公頃，主要產區包括后里、新社、外埔、北屯、石岡、東勢等區，生產品項以文心蘭、百合、唐菖蒲、繡線、火鶴花、國蘭、彩色海芋、伯利恆之星等為主，切花年產量達2億支，一向深受國內外消費者喜愛。今年卻因新冠肺炎疫情影響，外銷受阻，國內大型活動也多延後或停辦，花卉需求大幅萎縮，造成國產花卉產銷壓力，影響花農生計。