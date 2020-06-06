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天熱烤地瓜沒人買！地瓜媽媽業績腰斬推冰地瓜搶救

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
為扶助貧困媽媽，人安基金會推烤地瓜謀生方案，輔導弱勢媽媽烤瓜、賣瓜。圖／人安基金會提供
為扶助貧困媽媽，人安基金會推烤地瓜謀生方案，輔導弱勢媽媽烤瓜、賣瓜。圖／人安基金會提供

為扶助貧困媽媽，人安基金會推烤地瓜謀生方案，輔導弱勢媽媽烤瓜、賣瓜，但受疫情衝擊，民眾減少外出，賣瓜生意慘澹，加上近日氣溫攀升，熱騰騰烤地瓜更是乏人問津，銷售大減一半。基金會與廠商為此合作推出冰地瓜，期望協助弱勢媽媽撐起家計，夏季不斷炊。

人安基金會豐原平安站長游山河說，基金會提出「給魚給竿，拉人一把」烤地瓜謀生方案，提供免費生財器具，包括地瓜攤車、瓜爐、紙袋、木炭、3袋50台斤的地瓜，由資深的地瓜媽媽教導烤瓜技術與經營方式，協助弱勢媽媽們自力更生，台中目前有3人賣瓜。

不過，賣地瓜分淡、旺季，烤地瓜在冬季很熱銷，夏季生意則較冷淡。近日氣溫攀升，熱騰騰烤地瓜乏人問津。地瓜媽媽說，冬天一天還能賣到2千元，現在一天幾乎都低於1千元，營業額直接砍半。

游山河說，疫情期間，民眾避免外出，街頭擺攤的瓜媽生意也受衝擊，自3月起業績就開始下滑約2成；最近疫情趨緩，天氣卻逐漸炎熱，地瓜銷量不增反降。為讓地瓜媽媽們收入穩定，基金會與廠商合作推出「用心良薯冰地瓜」，透過團購與禮袋兩種方式，增加瓜媽收入。

因應端午節將至，人安基金會推「用心良薯冰地瓜禮袋」，利用保冷提袋設計來維持地瓜冰涼，是送禮新選擇，既能大方送禮，又能做公益。游山河說，每袋1公斤，售價200元，除可直接向地瓜媽媽訂購，也可撥打電話訂購：04-22230570，希望能夠一人一袋，解救瓜媽經濟危機。

近日氣溫攀升，熱騰騰烤地瓜乏人問津，地瓜媽媽銷售大減，基金會與廠商為此合作推出冰地瓜，盼增加瓜媽收入。圖／人安基金會提供
近日氣溫攀升，熱騰騰烤地瓜乏人問津，地瓜媽媽銷售大減，基金會與廠商為此合作推出冰地瓜，盼增加瓜媽收入。圖／人安基金會提供

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