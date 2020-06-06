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彰化口罩觀光工廠重開館 新竹一家三口深夜排隊搶頭香
新冠肺炎疫情管制逐步解封，政府開放口罩買賣，國內知名口罩大廠華新醫材集團今天起，本月的每個周休二日重新開放觀光工廠，限量出售口罩，來自新竹縣的黃姓縣民昨天深夜11點排隊，拔得頭籌，今天一家三口買到6盒，他覺得辛苦有代價，很划算。
華新醫材昨（5日）宣布在國內六大購物網站開賣口罩，觀光工廠本月周休二日重新開館，每個單日限額500人，每人限購兩盒。黃姓縣民表示，在網路上搶不到成人平面口罩和兒童口罩，他看到關於華新口罩的網路新聞，昨天晚上7點他和妻小從新竹開車出發，11點到彰化縣田中鎮排隊。
華新觀光工廠上午7點半已經排了數十人，排隊第二名是今天凌晨0點放置椅子，華新醫材上午9點準時發號碼牌。新竹縣黃姓市民拿到口罩，非常高興，說孩子的用量比較大，能買到真好。
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