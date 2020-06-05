台中新搶錢測速王 在向上路6段 4個月告發1.6萬件

台中市沙鹿區向上路六段下坡路段今年初設置區間測速設備，一至四月共告發1萬6千多件超速違規，估計幫市庫進帳2000萬元，比去年搶錢王中清路七段的那根固定照相桿一整年還多。中市議員楊典忠昨天質詢說，這套取締設備沒有「國家檢驗標準」，應撤銷罰單、退還罰款。市警局長楊源明表示，設備沒有問題，取締也無疑義。

台中市去年自動測速照相設備，其中沙鹿區中清路七段下坡路段的那根固定式測速照相桿，以一年告發1萬4703件、平均每天40件，替市庫進帳1764萬多元，遭戲稱為搶錢王。中市府今年一月中旬在沙鹿區向上路六段下坡路段，啟用區間測速設備取締車輛駕駛人超速違規行為。

根據市警局統計，向上路六段下坡路段今年一至四月的執行成效，共取締1萬6108件，平均每天151件，不到四個月就幫市庫進帳2000萬元罰鍰收入，改寫去年中清路七段搶錢王的紀錄。

楊典忠昨在議會質詢指出，向上路六段下坡路段採用區間測速設備，今年一至五月（正確應為四月）的取締數據，比去年的搶錢王一整年還多。他認為，市府不應以處罰為目的，不能讓取締設備成為吃角子老虎，吃定海線市民。如果區間照相設備沒有問題，市府何必5月1日起暫緩執行。

楊典忠表示，區間測速是未經國家檢驗標準的設備，執法公信力恐遭質疑，市警局最近又曾停機暫緩執行，是否有問題？他要求市府在中央沒有訂定檢驗標準前，應改用其他測速照相儀器，以免衍生爭議，也不會有執法空窗期。市府應檢討撤銷採區間測速的罰單，並退還罰款。

中市副市長陳子敬、市警局長楊源明說，測速照相設備每年檢測，區間測速先前停機，是因其他縣市出問題，為求慎重而停機再檢測。這套設備沒有問題，依法取締也無疑義，目前待工研院檢查後再上路。