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疫後旅遊人潮回流 南投爭取推出特色旅行路線

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
交通部觀光局與南投縣府合作，下午在泰雅渡假村舉辦「台灣好湯溫泉及旅行業者產業媒合會」，推介南投觀光資源。圖／南投觀光處提供
交通部觀光局與南投縣府合作，下午在泰雅渡假村舉辦「台灣好湯溫泉及旅行業者產業媒合會」，推介南投觀光資源。圖／南投觀光處提供

發展疫後旅遊，南投縣府近來把握機會，期望透過各地踩線團的推介，展示屬於南投特色的小旅行路線，將更具特色及深度的遊程及新景點，推薦給全國大眾，促進南投在地的觀光。

交通部觀光局與南投縣府合作，下午在泰雅渡假村舉辦「台灣好湯溫泉及旅行業者產業媒合會」，觀光處長陳志賢指出，南投縣3月推出「防疫森呼吸」鼓勵民眾走出戶外，5月推出「安心旅宿及防疫森呼吸2.0」，除了加強觀光產業的消毒作業，建構安全的旅遊環境，也率全國之先，對醫護提出優惠活動，實際感謝第一線辛苦的醫護人員。

陳志賢並說，透過媒合會考察埔里中台世界博物館及中興新村的眷村小旅行路線外，6月起縣府更推出觀光新元素，例如信義鄉雙龍七彩吊橋的開幕，邀請遊客深入原鄉，觀賞壯觀的雙龍瀑布秘境外，更體驗豐富部落的文化；7月則將推出整合食宿遊購行的「中台灣好玩卡」，為鼓勵民眾走出戶外，隨著疫情回穩，進入「防疫新生活時期」。

國旅協會指出，全國旅行業者這次留宿踩線南投，在符合防疫原則下，向民眾推廣安全的旅遊活動，實際認識南投縣優質的戶外景點，一同協助業者提前因應或提出優惠方案，爭取遊客到南投消費。

泰雅度假村表示，隨著疫情趨緩也明顯感受到國內旅遊開始復甦，以6月分來看，預約到訪的團數達2000多人，多校畢業旅行帶來的遊覽車超過50輛，雖不如往年熱鬧，但比起前幾個月的冷清，加上防疫旅遊泡湯團的回流，已慢慢看到人潮了。

交通部觀光局與南投縣府合作，下午在泰雅渡假村舉辦「台灣好湯溫泉及旅行業者產業媒合會」，推介南投觀光資源。圖／南投觀光處提供
交通部觀光局與南投縣府合作，下午在泰雅渡假村舉辦「台灣好湯溫泉及旅行業者產業媒合會」，推介南投觀光資源。圖／南投觀光處提供
交通部觀光局與南投縣府合作，下午在泰雅渡假村舉辦「台灣好湯溫泉及旅行業者產業媒合會」，推介南投觀光資源。圖／南投觀光處提供
交通部觀光局與南投縣府合作，下午在泰雅渡假村舉辦「台灣好湯溫泉及旅行業者產業媒合會」，推介南投觀光資源。圖／南投觀光處提供
交通部觀光局與南投縣府合作，下午在泰雅渡假村舉辦「台灣好湯溫泉及旅行業者產業媒合會」，推介南投觀光資源。圖／南投觀光處提供
交通部觀光局與南投縣府合作，下午在泰雅渡假村舉辦「台灣好湯溫泉及旅行業者產業媒合會」，推介南投觀光資源。圖／南投觀光處提供

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