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國瑞提供670萬商用車 建國科大提升學生實作能力

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
國瑞汽車捐贈商用車給建國科技大學，提升學生商用車輛實作能力。圖／建國科大提供
國瑞汽車捐贈商用車給建國科技大學，提升學生商用車輛實作能力。圖／建國科大提供

國內最大商用車製造廠商國瑞汽車公司，今天捐贈建國科技大學機械工程系先進車輛組2輛市價670萬元的新型商用車及一組關鍵零組件，提升學生商用車輛實作能力。

建國科技大學機械工程系為配合國家經濟發展政策及未來動力車輛發展趨勢，學校於107年投入6000多萬元經費擴充設備，將原本車輛維修學程擴大為先進車輛製造組，分組招生，同時購入近40輛國內外各重要品牌柴汽油、電動車輛及20多輛重型機車、一般機車等供學生實習之用。

至於商用車輛方面，雖然市場規模龐大，人力需求殷切，但因購置金額龐大，苦於經費預算，一直無法如願，國瑞汽車公司獲知後，慨然捐贈最新式商用車包括35噸的大型拖車頭及 7.5噸的卡車，及一組關鍵零組件，合計達670萬元，都是符合最新環保法規EURO6歐規六期，讓學生結合理論與實務，培養出學用合一的專業人才。

國瑞汽車協理小鹿野孝之今天上午在建國科大主持贈車儀式時表示 學校提供技職知識，企業界提供最新產品與設備，結合理論與實務，讓技職教育與時俱進，畢業學生可與社會無縫接軌，讓技職教育真正成為企業的強力後盾。

建國科大江金山校長表示，工欲善其事必先利其器，獲捐贈商用實習車輛與零組件，校方一定會好好善用，發揮到最大效益。他也期盼未來學校能夠與國瑞汽車簽訂產學合作，讓建國科大先進車輛製造組學生能夠到該企業實習或就業。

國瑞汽車協理小鹿野孝之(右)代表公司贈車，由建國科大校長江金山(左)代表接受。圖／建國科大提供
國瑞汽車協理小鹿野孝之(右)代表公司贈車，由建國科大校長江金山(左)代表接受。圖／建國科大提供

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