防疫如作戰中市衛生所護士請病假趴趴走 衛局：徹查

台中市議員謝志忠、張玉嬿、王立任今天議會質詢，防疫期間，醫護人員加班服務民眾，有一名衛生所護士狂請「病假」今年至5月止上班33天，請病假趴趴走，登山、騎鐵馬，生活多采多姿，看不出生病的樣子。但防疫作戰請假，無異增加醫護同事負擔，議員要求局長務必要徹查檢討。

衛生局長曾梓展表示，他會派員了解狀況，做必要調整。

謝志忠表示，疫情期間，所有的醫護人員日夜忙碌不休，對他們致上最高的敬意！中央在12月左右掌握疫情初步資訊，1月15日訂新冠肺炎為法定傳染病，台中市衛生局從1月3日起召開防疫會議，如火如荼展開部署，接下來2月16日起各衛生所加入販賣口罩，事務更繁重。

謝志忠說，衛生局所有同仁都在加班，卻有一位護士以各種名義狂請假；從今年1月起至5月底，平均每個月上「不到7天」這段期間卻還出國、上山、下海、鐵馬長征，精采活動馬不停蹄，令人嘖嘖稱奇。

謝志忠表示，若生病就該體諒，且假日期間的休閒應鼓勵，但她卻在醫護人員工作緊繃時期，頻繁請假，從事戶外活動，2月初請假出國9天，回來再休14天防疫假；4月初以「頭暈」名義，再請9天，接下來仍以頭暈要請３個月病假，今年截至5月底，合計僅上33天的班，未來再開診斷證明，還要繼續請假，這樣妥當嗎？

謝志忠、張玉嬿、王立任質疑，這種事情若開先例，難道以後所有公務員，頭暈開診斷證明就能請9天，甚至數個月嗎？因此要求衛生局長儘速徹查，提出報告，一定要給所有辛苦打拚的同仁一個交代。