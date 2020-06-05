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影／30歲青農加入農保儲金 陳吉仲告訴你可以領多少？
第一次聽到農民退休儲金即將在明年1月實施，竹山鎮不少農民下午直接聽到農委會主委陳吉仲新的農保政策，大多關心自己的未來權益，特別是30多歲的青農，得知加入農保2萬3800元為基礎，若自提10%達35年，65歲退休時含老農津貼及退休儲金，竟然可以每月領到3萬7027元，都表達高度的興趣。
農委會主委陳吉仲下午來到竹山鎮，為南投縣農民舉辦第一場農民福利政策說明會，呼籲60歲以下具有農保身分的農民踴躍加入退休儲金，讓退休後的生活有尊嚴有保障；特別介紹農民每個月自提1％至10％儲金存入指定帳戶，政府也提撥相對金額存入農民的帳戶，並保證每年3％的收益。
有青農私下計算若每月繳10%的2380元，繳35年才不到100萬，但65歲後，農民退休儲金加老農津貼每月領回3萬7027元，兩年多就可以領回自提的總額，表示非常划算，要回家和家人好好盤算一下；而不少57歲及60歲的農民，也十分關切未來的退休儲金新制，雖然了解未來每個月增加退休金不多，但能夠多個兩三千元，也是不錯的退休保障。
陳吉仲表示，目前台灣農民約107萬，但有半數以上都是62萬的老農民超過65歲，過去靠老農津貼補助，金額不高保障並不夠，因此效法勞退機制設計級距，吸引更多青農加入投保；未來也將擴大農業保險保障範圍，保險費補助也明訂入法，並規畫100億元基金，來精進農業保險的服務內容，農業保險由政府、保險公司、農民3方共同分散天災風險，是未來趨勢，亦是台灣農業發展的一大步。
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