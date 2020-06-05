影／南投茶博會800萬不刪了 陳吉仲：農委會樂意協助

已有10年歷史的南投世界茶業博覽會，先前爆出農委會大刪補助款，縣府擔心今年可能將停辦後，農委會主委陳吉仲下午在和竹山鎮農民座談時，當面承諾「縣府報多少，農委會樂意協助，中央補助不會少！」

陳吉仲指出，針對南投農民關心的茶葉博覽會，由於舉辦時間是在今年10月分，但疫情一開始2、3月時，疫情是動態的，大家都無法決定要不要繼續舉辦，如今國內疫情控制得當後，農委會當然很樂意繼續支持這麼重要的茶博會，未來可以如期舉行，而經費的補助也要依照過去的方式進行。

陳吉仲並說，先前是因為疫情的關係才會有調整，而疫情之後，行政院院長都有指示，部會要大力振興地方政府，茶博是南投最重要的茶葉產業交易活動，既然南投縣政府提出的計畫補助800萬，農委會一定會很樂意來協助。

農業處副處長林美珠表示，去年南投茶博會向農委會申請計畫補助600萬，後略刪為575萬，但今年重提計畫申請800萬補助茶博會，但先前農委會業務單位回覆只有300萬元，所幸陳主委下午當著農民的面前宣布全數補助，讓今年南投茶博會應可望如期舉辦。