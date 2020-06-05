聼過台中「長照App」嗎？ 議員：使用率不到0.5%

台中市議員施志昌、林祈烽今在市議會警消環衛業務質詢時指出，台中市有3萬餘名老人，市府為服務推出「台中長照APP」但去年12月上架「使用率僅0.5%，且IOS平台無法下載，議員擔心恐淪為「蚊子APP」。衛生局長曾梓展對此指出，會加強推廣，讓更多人善加利用。

施志昌表示，政府機關開發的APP最常遭人詬病的問題就是花了錢、不好用、使用率太低等。台中衛生局開發的長照APP就有類似的問題。

台中「長照APP」自去年12月17日至今半年，下載次數僅100多次，對比台中將近3萬名65歲以上老人，使用長照服務的人數不滿百，使用率僅0.5%；且IOS平台也未見台中長照APP上架，很多使用蘋果手機的民眾也無法下載使用，很不便。

這套長照APP是2年前衛生局做台中市長期照顧資訊系統時，利用標案加值服務的項目，請廠商額外建置長照APP。

不過施志昌説，雖沒花錢，但使用率過低是事實，他呼籲，資訊化時代善用資訊軟體可以減少第一線工作人員的業務。APP的內容應該讓民眾更方便申請長照服務，不要淪為所謂的「蚊子APP」。